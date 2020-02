George Lucas a averti Ron Howard des fans toxiques de Star Wars avant qu’il ne réalise un solo

Parfois, George Lucas doit se sentir comme le Dr Frankenstein. Sa création est devenue un monstre, se distançant de son créateur et continuant de faire des ravages à travers le monde. Au fil des ans, Lucas a exprimé des sentiments mitigés sur Guerres des étoiles et ses fans, avec leur réaction à la partie Prequel Trilogy de ce qui l’a convaincu de vendre à Disney en 2012.

Maintenant, Ron Howard a expliqué que lorsqu’il a pris le poste de réalisateur de Solo: A Star Wars Story, Lucas l’a averti qu’il se dirigeait vers un champ de mines. Howard a révélé les conseils de Lucas dans une nouvelle interview avec Collider, où le réalisateur vétéran a discuté de travailler avec Star Wars et ses fans, en disant:

“Cela ne se produit pas sur tous les films avec ce genre d’intensité, mais cela va avec le territoire quand vous avez une propriété intellectuelle de très haut niveau, il y en avait un peu quand je l’ai fait [How the Grinch Stole Christmas] il y a 20 ans. George Lucas est un mentor, un ami formidable. Il m’a prévenu et il a toujours dit: «C’est pour les fans, mais il faut avoir le courage de les entendre mais raconter l’histoire que l’on veut raconter.»

Bien sûr, en tant que réalisateur d’une histoire autonome plutôt que d’une entrée dans une trilogie, Howard était quelque peu isolé des demandes des fans quant à la suite de l’histoire. On ne peut pas en dire autant de Star Wars: The Rise of Skywalker. Malgré l’insistance de Bob Iger, il était clair que Lucasfilm avait été effrayé par le contrecoup très médiatisé contre The Last Jedi et s’était donné beaucoup de mal pour revenir sur les événements de ce film. Et bien, nous savons tous comment cela a fonctionné.

Cliquer pour agrandir

Howard est allé un peu plus loin en parlant de ce que Lucas veut voir aussi dans les projets Star Wars, en disant:

“Il est tout pour l’expansion et l’expérimentation de la galaxie. C’est ce qu’il préfère le plus. Il s’enthousiasme le plus pour ceux qui veulent repousser les limites d’un film Star Wars ou d’une émission de télévision. Et il a toujours envisagé des émissions de télévision, il a fait des animations [series], donc j’étais en quelque sorte préparé pour cela. “

Ici, il parle clairement du Mandalorien. George Lucas a visité le plateau (où il a rencontré Baby Yoda) et semble être beaucoup plus enthousiaste à propos de ce spectacle qu’il ne l’était à propos de la trilogie de la suite. Peut-être que la deuxième saison étant entrée en production, est-il possible qu’il sorte de sa retraite pour diriger un épisode?

Les doigts se croisèrent, car même si je n’étais définitivement pas d’accord avec tous les choix que George Lucas avait faits avec Guerres des étoiles, au moins, il faisait habituellement son propre truc plutôt que d’écouter les autres.