George Lucas a déclaré que l'empereur était définitivement mort avant Star Wars: The Rise Of Skywalker

Je n'ai pas particulièrement apprécié Star Wars: The Rise of Skywalker. Il a été comploté de manière confuse, avait très peu de sens de la tension et est revenu à plusieurs reprises sur les éléments intéressants du film précédent. Mais une chose que je ressentais vraiment entraînait le film vers le bas était J.J. Décision d'Abrams de ressusciter l'empereur Palpatine. Nous l'avons vu pour la dernière fois à l'écran être projeté dans le cœur du réacteur du deuxième Death Star et exploser, peu de temps avant que le Death Star lui-même n'explose. Vous pourriez penser que cela finirait le gars, mais il est revenu à la vie pour des raisons que le film ne se soucie pas d'entrer.

Ramener un méchant sans aucun lien réel avec les événements des deux photos précédentes n'était pas une décision intelligente, me donnant le sentiment qu'Abrams n'avait tout simplement pas confiance en Kylo Ren pour être un antagoniste convaincant à part entière. Et, depuis la sortie du film, nous avons entendu dire que son inclusion était peut-être un ajout très tardif.

Apparemment, Ian McDiarmid n'a été contacté qu'au début de 2019 pour apparaître dans le film, et comme nous, il avait l'impression que l'empereur était mort pour de bon dans Retour du Jedi. En fait, dans une interview avec Digital Spy, McDiarmid a révélé sa surprise d'avoir été invité à reprendre le rôle, en disant:

«Je pensais que j'étais mort! Je pensais qu'il était mort. Parce que quand nous avons fait Return of the Jedi, et j'ai été projeté sur Galactic Hell [il était mort]. Et j'ai dit: "Oh, est-ce qu'il revient?" Et [George] a dit: "Non, il est mort." [Rires] Alors j'ai juste accepté cela. Mais ensuite, bien sûr, je ne savais pas que j'allais faire les préquels, donc dans un sens, il n'était pas mort, parce que nous sommes retournés le revoir quand il était un jeune homme. Mais j'ai été totalement surpris par cela. »

Je soupçonne Star Wars: The Rise of Skywalker est destiné à entrer dans l'histoire comme une grande opportunité manquée. Abrams avait un grand nombre d'acteurs avec lesquels travailler, Rian Johnson lui a laissé un tas de fils de l'intrigue à développer et il y avait un certain nombre de façons satisfaisantes qu'il aurait pu choisir pour conclure la trilogie de la suite. C'est juste dommage qu'il ait choisi celui qui régurgite simplement un personnage que nous avons déjà beaucoup vu auparavant.