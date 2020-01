George Lucas a finalement rencontré Baby Yoda

George Lucas est la personne non fictive la plus importante de toute la saga Star Wars pour la simple raison qu’il est le créateur de l’univers entier qui tourne autour des Skywalkers tout en combattant une série de batailles intenses, contre différents ennemis et contre eux-mêmes, pour maintenir l’équilibre des forces.

Et bien que ce ne soit pas un personnage appartenant à l’un des neuf films qui composent la saga, Baby Yoda a gagné une place très spéciale parmi les fans et les non-fans de Star Wars. Voilà pourquoi Une rencontre entre le créateur de l’univers entier et le tendre personnage sorti dans la série Disney + The Mandalorian était inévitable.

Bon, La réunion attendue a finalement eu lieu. Grâce à un post instagram, Jon Favreau, créateur et réalisateur de la série, Il a montré le moment où George Lucas tient le jeune et tendre Baby Yoda dans ses bras. Beaucoup ont comparé la scène avec le moment où un grand-père charge pour la première fois son petit-fils nouveau-né.

La rencontre a eu lieu lors du tournage de la deuxième saison de The Mandalorian. Jon Favreau lui-même a envoyé une invitation à Lucas pour voir le plateau de tournage et c’est là que ce dernier a rencontré face à face le petit personnage qui a conquis tout le monde.

Bien que la photo montrant George Lucas portant Baby Yoda n’est pas la meilleure que nous ayons vue, La publication a reçu une excellente réponse du public. Jusqu’à présent, il compte déjà plus de 568 000 likes et près de sept mille commentaires (des chiffres qui ont peut-être augmenté au moment où vous lisez cette note).

Les commentaires et les réactions positives sont comptés par milliers, mais sans aucun doute l’un des meilleurs articles qui ont fait référence à ce moment emblématique, était une photo montrant la comparaison de George Lucas en 1989 avec le professeur Yoda, et la récente photo de cette année avec son petit successeur.

George Lucas (1989-2020). pic.twitter.com/WvkZjdZldD

– le quatrième mur (@CuartaParedCine) 17 janvier 2020