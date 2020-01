George Lucas charge Baby Yoda sur le plateau de Mandalorian

L’une des choses les plus tendres qui ont circulé récemment sur les réseaux sociaux est une photo partagée par Jon Lucas de George Lucas – le père de Star Wars – berçant Baby Yoda sur le plateau d’enregistrement de la deuxième saison de Le Mandalorien

La photo n’a pas seulement ému les guerriers, elle les a également fait spéculer sur la deuxième saison de The Mandalorian et ils pensent que peut-être George Lucas – bien que peu probable – réalise un chapitre de la série.

À notre connaissance, les épisodes de la saison 2 ont déjà été filmés et sont actuellement en post-production. Nous avons hâte de voir comment le destin de The Mandalorian et Baby Yoda va se développer.

