George Lucas obtient un aperçu de la poupée “Baby Yoda”

Star Wars: Le créateur mandalorien Jon Favreau a partagé une photo de George Lucas tenant la poupée “Baby Yoda”, qui sera publiée plus tard cette année.

pic.twitter.com/y121exIBtZ

– Jon Favreau (@Jon_Favreau) 17 janvier 2020

La marchandise pour “Baby Yoda” a été retardée d’être disponible lorsque Star Wars: The Mandalorian est sorti sur Disney +, pour garder les fans excités et surpris. Une deuxième série de l’émission est actuellement en production.

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.