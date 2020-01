George Lucas pense que Star Wars est un gâchis en ce moment

Imagination, inventivité et humour – trois choses que vous ne trouverez probablement pas beaucoup dans Star Wars: The Rise of Skywalker.

Du moins, selon les différentes critiques publiées sur Rotten Tomatoes, le score actuel du film sur le site Web est de 52%. Au cas où vous n’auriez pas suivi, cela en fait le film Star Wars le plus mal évalué de toute la saga. Même The Phantom Menace a réussi à obtenir une note de 53%. Aie!

À ce jour, il y a 471 critiques sur Rotten Tomatoes pour The Rise of Skywalker, et avec le film étant maintenant retiré de tonnes de théâtres, il semble que son heure sous les projecteurs soit terminée et que cette note va rester. Du moins, depuis longtemps. Ce qui signifie que la trilogie Sequel de Disney s’est terminée sur une note plutôt décevante, et une personne qui n’est pas heureuse à ce sujet est George Lucas.

Cliquer pour agrandir

En effet, Lucas a exprimé son mécontentement quant à la direction de la série ces dernières années et selon des sources proches de We Got This Covered – les mêmes qui ont déclaré que la Mouse House faisait un remake de Bambi en live-action des mois avant son annonce, et cette [SPOILERS] serait révélé comme un traître dans Rise bien avant sa sortie en salles – George pense que Disney a complètement gâché Star Wars. En fait, il est tellement bouleversé par ce qu’ils en ont fait qu’il est même prêt à revenir et à aider à remettre les choses sur la bonne voie.

Bien sûr, que cela se produise ou non reste à voir. Mais cela ne nous surprend pas du tout d’apprendre qu’il n’est pas fan de ce que la Maison de la Souris a fait pour Guerres des étoiles et à ce stade, il ne serait pas trop fou de penser qu’il prévoit une sorte de retour pour aider à remettre cette franchise de science-fiction la plus appréciée à sa place avant que Disney ne prenne le contrôle.