George Lucas serait revenu à Star Wars pour Rogue One Show

Après la réception mitigée à la Guerres des étoiles Suite de la trilogie, les fans se sont souvent demandé au cours des dernières années ce que le créateur de la franchise George Lucas aurait fait différemment. À l’opposé des jours où tout le monde se plaignait des préquelles, on parlait de plus en plus de gens voulant voir Lucas être invité à revenir pour une nouvelle fissure dans l’univers SW à l’ère Disney. Et apparemment, Lucasfilm a écouté.

Cette nouvelle massive nous parvient via The Illuminerdi, qui dit que George Lucas revient dans Star Wars pour la prochaine série télévisée Cassian Andor qui se dirige vers Disney Plus. Le magasin révèle que Lucas ne sera pas seulement un producteur exécutif, mais aussi un écrivain dans la série. Comme ils le notent dans leur article, ces informations ont été confirmées par un rapport distinct de Geek Tyrant, tandis que We Got This Covered vous a déjà dit que Lucas revenait dans la franchise il y a des mois.

Nous savons déjà que l’écrivain Tony Gilroy a également été recruté pour travailler sur le spectacle de Cassian Andor, après avoir réussi à renverser la situation avec succès avec les reprises sur Rogue One – le film dérivé où Cassian a fait ses débuts. Diego Luna, quant à lui, devrait jouer le rôle de l’espion rebelle de la série, qui se déroulera avant sa mort tragique sur Scarif, et Alan Tudyk est censé reprendre son rôle de droïde K-2SO, le rôle principal féminin étant un personnage original nommé Luna.

On ne sait pas actuellement comment Lucas a commencé à être impliqué dans le projet, mais nous pouvons supposer que Lucasfilm lui a donné son choix de propriétés et il est allé pour le spin-off de Cassian Andor. D’une certaine manière, ce n’est pas surprenant, car une émission plongeant dans les parties les plus sordides de la galaxie rappelle Star Wars Underworld, la série télévisée d’action en direct ambitieuse de Lucas qui a finalement été défaite lorsque Disney a acheté la franchise. De plus, si Lucas est à bord ici, il est possible qu’il puisse revenir pour une future production Disney Plus ou même un film.

En attendant d’autres nouvelles sur cette tournure surprenante des événements, assurez-vous de nous dire ce que vous pensez du retour de George Lucas Guerres des étoiles dans la section des commentaires ci-dessous.