George Lucas Star Wars The Rise of Skywalker Cameo Revealed – / Film

Chaque nouveau film Star Wars regorge de camées, mais une camée du créateur de la franchise lui-même, George Lucas, semble que vous ne pouvez pas manquer. Mais Lucas a réussi à se faufiler dans Star Wars: The Rise of Skywalker à travers une blague cinématographique classique des concepteurs sonores du film.

Lucas a gardé ses distances avec les films Star Wars ces dernières années, sans même assister à la première de Star Wars: The Rise of Skywalker. Mais cela ne l’a pas empêché de faire une apparition dans le dernier film de la saga Skywalker.

Selon ABC News, les concepteurs sonores de Star Wars: The Rise Of Skywalker, David Acord et Matt Wood, auraient caché un “cri spécial” dans le film qui proviendrait d’un clip vocal enregistré par Lucas pour American Graffiti de 1973. Le cri est «affectueusement appelé« The George »» et aurait été utilisé dans Rogue One et Star Wars: The Last Jedi.

Ce n’est pas à 100% confirmé que ce cri appartient à George Lucas, mais si c’est le cas, il s’agit d’une continuation appropriée d’une blague cinématographique impliquant l’emblématique «Wilhelm scream», un cri courant qui est utilisé dans les films hollywoodiens depuis 1951 et que les films originaux de Star Wars ont aidé à populariser. Le cri avait été utilisé dans des films Star Wars remontant à A New Hope en 1977, et il semble que l’équipe sonore ait transformé cette longue tradition en une plaisanterie intérieure qui rend désormais hommage à Lucas. Le cri est désormais appelé la «carte de visite» de Star Wars.

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de chances pour nous d’entendre George Lucas dans un film Star Wars au cours des prochaines années, alors que Lucasfilm suspend sa sortie de long métrage, nous entendrons peut-être plus de «The George» dans d’autres propriétés de Star Wars comme The Mandalorien. Ce serait certainement quelque chose à entendre de la bouche de Baby Yoda.

Articles sympas du Web: