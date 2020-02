George Miller filmera la suite de Mad Max: Fury Road

Excellente nouvelle pour tous les amoureux de la dystopie routière. George Miller va commencer à rouler la suite tant attendue de Mad Max: Fury Road à partir de l’automne de cette année en Australie. Cela a été annoncé par un nouveau rapport de Geeks WorldWide.

Selon le site, il y a eu une lumière officielle de Vede afin que la suite de Mad Max: Fury Road commence à tourner à l’automne et on peut revoir Tom Hardy et Charlize Theron comme Max et Furiosa à nouveau.

Si la suite de cette saga culte a pris quelques années, c’est parce que Miller a voulu terminer la réalisation de son prochain film Three Thousand Years of Longing. En plus de cela, il existe plusieurs projets pour la franchise Mad Max selon le réalisateur lui-même:

«Il y a deux histoires, toutes deux impliquant Mad Max, et il y a aussi une histoire de Furiosa. Nous le résolvons toujours, nous devons le faire [con Warner], mais il semble clair que cela se produira. »

Nous ne savons pas grand-chose sur ce nouveau film Mad Max, mais nous sommes convaincus que George Miller ne nous décevra pas et Il nous offrira une œuvre d’art post-apocalyptique pleine d’adrénaline.

