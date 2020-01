George R. R. Martin affirme que les livres se termineront différemment de “Game Of Thrones”

George R.R. Martin est-il sur le point de retourner le script?



Ce n’est un secret pour personne que la dernière saison de Game Of Thrones de HBO n’a pas été exactement accueillie avec des critiques favorables. En fait, tout le contraire; le vitriol qui l’entourait suffisait à cacher les showrunners David Benioff et Dan Weiss. En réponse, de nombreux fans se sont tournés vers George R.R.Martin pour leur salut, une solution dotée de ses propres frustrations. D’une part, le dernier livre de la série a été publié en 2011, en tandem avec la première saison de l’émission. Cela fait presque une décennie maintenant, et le sixième volet Winds Of Winter est introuvable – et pourtant, l’espoir demeure.

Kevin Winter / .

S’adressant à un journal allemand, Martin a fourni une mise à jour intéressante sur l’avenir de sa série A Song Of Ice And Fire. Selon les traductions de Page Six, Martin a taquiné que «les gens connaissent une fin – mais pas la fin.” Une déclaration qui suggère que sa propre vision s’écartera de celle de la série de Benioff et Weiss, qui a trouvé (SPOILERS) Le roi Bran assis au sommet du trône de fer après le meurtre de Danaerys Targaryen aux mains de Jon Snow.

Bien sûr, vous pouvez parier qu’il serait tentant pour George de retourner le script et de embobiner davantage ses fidèles lecteurs, surtout maintenant que suffisamment de poussière s’est installée depuis la première diffusion du Trône de fer. Pourtant, il est arrivé au point où le simple fait de publier le livre serait en soi un brouhaha. Êtes-vous toujours investi dans la saga épique fantastique?

