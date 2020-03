George R.R. Martin utilisera la contingence pour terminer les livres de Game of Thrones

En ce moment, pendant la contingence des coronavirus, tout le monde cherche un moyen de tuer le temps en faisant quelque chose de productif. Ici, nous vous avons parlé de quelques photos, dessins et même des cours pour apprendre à jouer de la lyre, mais il y a d’autres personnes qui préfèrent utiliser le temps pour terminer les choses qu’ils avaient en attente, comme le bon George R.R. Martin.

Même si la série Game Of Thrones s’est terminée il y a presque un an, l’auteur n’a pas encore terminé la série de Song of Ice and Fire. C’est pourquoi, profitant du fait qu’il n’a pas à quitter sa maison et que de nombreux fans du monde entier le pressent depuis longtemps, il a a décidé de sortir sa machine à écrire pour terminer Les vents de l’hiver et ainsi clôturer avec un épanouissement l’une des sagas littéraires les plus importantes de ces dernières années.

Selon The Wrap, George R.R. Martin a déclaré sur son blog qu’il était prêt à terminer ce livre une fois pour toutes après neuf ans de report, même si le moment ne lui a pas donné autant d’inspiration qu’il le voulait: «La vérité est que je passe plus de temps à Westeros que dans le monde réel, à écrire tous les jours. Les choses sont assez sombres dans les Sept Royaumes… mais peut-être pas aussi sombres qu’ils peuvent arriver ici. »

Comme si cela ne suffisait pas, l’écrivain a encouragé ses fans à suivre les instructions et a également déclaré que Bien qu’il écrira ce qu’il attend, la situation ne lui donne pas à penser à de nouvelles histoires, montrant que tout ce que nous vivons l’emporte sur la fiction: «Certains jours, en regardant les informations, je ne peux m’empêcher de penser que nous vivons tous dans un roman de science-fiction. Mais pas malheureusement, le genre de roman dont je rêvais de vivre enfant, celui avec des villes sur la Lune, des colonies sur Mars, des robots domestiques programmés avec les Trois Lois et des voitures volantes. Je n’ai jamais aimé les histoires de pandémie… J’espère que nous vivons tous sains et saufs. Restez bien, mes amis. Mieux vaut prévenir ».

Au moins, nous sommes certains que George R. R. Martin se porte bien et utilisera ce temps isolé pour terminer l’écriture de l’histoire de Westeros..