George RR Martin dit qu’il fait des progrès sur le livre Game of Thrones

L’auteur de Game of Thrones, George RR Martin, a révélé dans un récent blog qu’il faisait beaucoup de progrès dans The Winds of Winter en vase clos.

Bien que la série Game of Thrones HBO ait pu conclure A Song of Ice and Fire à la télévision, les fans attendent toujours avec impatience les deux prochains livres de George RR Martin. La série de livres Game of Thrones a encore deux autres à faire: The Winds of Winter et A Dream of Spring.

George RR Martin a taquiné que la série de livres pourrait se terminer différemment de la division de Game of Thrones la saison dernière, malgré David Benioff et DB Weiss connaissant les principaux points de l’intrigue. Dans un récent article de blog, George RR Martin a révélé qu’il avait travaillé dur sur The Winds of Winter en raison de son isolement du coronavirus:

«Pour ceux d’entre vous qui peuvent s’inquiéter pour moi personnellement… oui, je suis conscient que je fais partie de la population la plus vulnérable, étant donné mon âge et ma condition physique. Mais je me sens bien en ce moment, et nous prenons toutes les précautions raisonnables. Je suis seul dans un endroit isolé et éloigné, assisté par un membre de mon personnel, et je ne vais pas en ville ou voir personne. À vrai dire, je passe plus de temps à Westeros que dans le monde réel, à écrire tous les jours. Les choses sont assez sombres dans les Sept Royaumes… mais peut-être pas aussi sombres qu’elles peuvent le devenir ici. »

Quand pensez-vous que The Winds of Winter sortira? N’hésitez pas à faire une prédiction dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis de la série Game of Thrones HBO:

Neuf familles nobles se battent pour le contrôle des terres mythiques de Westeros, tandis qu’un ancien ennemi revient après avoir été en sommeil pendant des milliers d’années.

Game of Thrones stars Peter Dinklage comme Tyrion Lannister, Nikolaj Coster-Waldau comme Jaime Lannister, Lena Headey comme Cersei Lannister, Kit Harington comme Jon Snow, Emilia Clarke comme Daenerys Targaryen, Liam Cunningham comme Ser Davos Seaworth, Carice van Houten comme Melisandre, Rory McCann comme Sandor «The Hound» Clegane, Maisie Williams comme Arya Stark, Conleth Hill comme Varys, Alfie Allen comme Theon Greyjoy, John Bradley comme Samwell Tarly, Gwendoline Christie comme Brienne of Tarth, Kristofer Hivju comme Tormund Giantsbane, Isaac Hempstead Wright comme Bran Stark, Jerome Flynn comme Bronn, Iain Glen comme Jorah Mormont et Hannah Murray comme Gilly. La série a été dirigée par David Benioff et D. B. Weiss au cours des huit saisons.

Tous les épisodes de Game of Thrones sont disponibles en streaming sur HBO GO et HBO Now.

Source: George RR Martin