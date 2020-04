George Stephanopoulos, hôte de Good Morning America, testé positif au virus | Instagram

Il est apparu que le présentateur du programme “Good Morning America”, George Stephanopoulos a rapporté lundi dernier qu’il avait été testé positif coronavirus.

Le hôte l’un des programmes les plus populaires aux États-Unis “Good Morning America” ​​a noté que malgré le diagnostic, il est en bon état santé et ne présente pas d’inconfort.

Je me sens bien », a déclaré la journaliste d’ABC à sa co-animatrice Robin Roberts, révélant son diagnostic lors de l’émission matinale.

Le présentateur a été testé après sa femme, Ali Wentworth, elle aurait été infectée par Covid-19, l’opposé de son mari, elle a indiqué à travers un message Twitter qu’elle se sentait très mal.

Elle n’a jamais été aussi malade, selon Ali, la femme de Stephanopoulos.

De même, il a souligné que son époux Il a pris soin d’elle et de ses enfants tout en faisant son travail à la télévision.

Pendant Stephanopoulos, qui n’a présenté pratiquement aucun symptôme majeur, note qu’il a subi le test après une douleur dans le bas du dos qu’il attribuait à l’exercice, ainsi qu’une brève réduction de l’odorat.

Ces derniers jours, également le présentateur de ., Chris Cuomo Il a partagé qu’il se débattait avec ce même diagnostic après avoir été testé positif pour ce qui a également servi d’exemple Stephanopoulos a donné aux téléspectateurs un cas relativement asymptomatique.

De la même manière Chris Cuomo Il a indiqué dans les derniers jours de mars dernier qu’il diffusait l’émission depuis le sous-sol de sa maison pour éviter la contagion à ses enfants et à sa femme.

Le présentateur a également noté que parmi certains des les symptômes Il a présenté «de la fièvre, des frissons et un essoufflement, mais sa principale préoccupation n’était pas d’infecter sa famille».

Chris, est le frère cadet du gouverneur de New York, Andrew Cuomo, L’une des figures politiques les plus visibles de la pandémie et qui a invité à prendre l’exemple de son frère pour suivre les recommandations qui lui ont été faites.

