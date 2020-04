Georgia Grobler partage que Paget Berry lui a fait rire (et oui, Jenna MacGillivray est vraiment bonne dans son travail)

Georgia Grobler de ci-dessous Deck Sailing Yacht a partagé avec Colin Macy-O’Toole sur son podcast Radio Check sur ce que c’était vraiment d’être dans l’émission.

Georgia Grobler | Photo par: Karolina Wojtasik / Bravo

Grobler admet qu’elle était une grande fan de Below Deck avant de décider de postuler pour un rôle dans la série et a continué la série parce qu’elle pensait qu’elle pourrait survivre à la télé-réalité. «L’une des raisons pour lesquelles j’ai décidé que j’allais aller de l’avant et le faire était parce que j’ai personnellement l’impression de me représenter, je me porte comme, d’une manière dont je suis fier», explique Grobler.

«J’essaie de ne pas jeter les gens sous le bus, j’essaie de ne pas bavarder et j’essaie de maintenir l’intégrité», poursuit-elle. “Étant donné que je me sentais de cette façon, si je me soutiens vraiment autant, je ne devrais pas avoir de problème à participer à un spectacle quand ils documentent chacun de mes mouvements.” Elle dit que c’est comme un vrai test et le regarder jusqu’à présent, ça va.

Est-ce qu’elle s’entendait avec Jenna MacGillivray?

Grobler a été larmoyée à plus d’une occasion par le ragoût en chef Jenna MacGillivray. Les deux semblent s’être installés dans une meilleure relation de travail, mais que pense-t-elle de MacGillivray? «Je soutiens Jenna en tant que personne», explique Grobler. “Et puis au début, j’ai eu de bonnes premières impressions et je me suis dit” D’accord, coupé du même tissu “, et j’avais l’impression que nous allions être sur la même longueur d’onde.”

Elle a l’impression qu’ils auraient été plus sur la même page, mais elle se demandait si elle aurait eu plus accès à MacGillivray si le chef Adam Glick n’était pas toujours dans le mélange. “Mais je pense vraiment que Jenna est bonne dans son travail et je pense qu’elle s’est sentie un peu rattrapée et ensuite elle n’a pas vraiment pu mettre son meilleur pied en avant.”

Macy-O’Toole s’est demandé si MacGillivray était dans la cuisine de la cuisine autant que le spectacle le décrivait. “Je suis aussi une caisse de résonance pour Madison [Stalker] et Madison se plaint souvent que Jenna est un peu dans la cuisine », explique Grobler. «Mais autant qu’elle est, j’ai aussi l’impression que vous ne pouvez pas vraiment remettre en question les motivations du patron. Vous ne savez pas à quoi ils pensent. Peut-être qu’elle est vraiment douée pour déléguer. Même si elle y est un peu. “

Et à propos de ce flirt avec Paget Berry?

Macy-O’Toole a partagé que MacGillivray lui avait dit que son premier compagnon Paget Berry était un gars vraiment drôle. Il veut également savoir si Grobler avait vraiment quelque chose pour Berry. Grobler dit que la question implique qu’elle peut contrôler ses sentiments. “Vous ne regardez pas quelqu’un et vous dites:” Eh bien, ils sont dans une relation, mais je vais tomber amoureux de toute façon “, dit Grobler. “Il n’y a jamais eu ce genre de moment.”

«J’ai rencontré Paget et Ciara [Duggan] et tout le monde et nous nous entendions tous assez bien », se souvient-elle. «Mais tout a commencé très amicalement, superficiellement, avec un nouveau type de discussion avec un collègue de travail. Et puis … je ne sais pas. C’était définitivement un accident. Je ne peux pas vous dire à quel point c’était un accident. Il est beaucoup plus drôle que vous ne le pensez. ” Elle ajoute que physiquement, Berry est le type stéréotypé d’un yacht à voile.

«Je ne m’attendais pas à ce qu’il y en ait beaucoup plus», admet-elle. «Et puis il finit par être un gars vraiment drôle avec un sens de l’humour vraiment hilarant et inapproprié. Identique à Byron, identique à Jenna, moi-même. Tu sais, Parker. Nous avons d’abord commencé comme des amis très platoniques, puis parce que ma buanderie est littéralement coupée en deux, chaque fois que Parker va dans sa cabine ou en sort. Ou Ciara sort de sa cabine ou quoi que ce soit, tout le monde s’arrête pour discuter un peu. »

Est-elle amie avec la petite amie de Berry?

«Malheureusement, Paget et mes plaisanteries auraient pu être un peu plus mises en valeur», explique-t-elle. Mais qu’en est-il de la petite amie de Berry, Ciara Duggan? “Ciara et moi avons toujours été bons”, insiste Grobler. “Ce qui est aussi quelque chose qui n’a pas beaucoup de crédit dans l’émission.”

Elle ajoute qu’elle est souvent allée à Duggan pour des conseils sur la lessive. «Nous avons eu de très bonnes relations pendant que nous étions sur le bateau», explique Grobler. Elle ajoute que Duggan l’a réembauchée et qu’ils parlent tous encore.

Duggan a partagé une photo d’équipage d’août où Grobler travaille aux côtés de Duggan et d’un autre membre d’équipage. «Ce fut une telle bénédiction de travailler au sein d’une incroyable équipe intérieure cette année. Adela, vous êtes le ragoût de chef le plus positif, le plus encourageant et le plus travailleur et je vous apprécie beaucoup. La Géorgie, vous êtes vraiment unique en son genre. Votre sens de l’humour me permet de rester sain d’esprit et de rire tous les jours et aide les longues journées en charter à passer un peu plus vite. »

Le voilier sous le pont est diffusé le lundi soir à 9/8 c sur Bravo.