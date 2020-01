Gèrad et Nia font frémir une deuxième passe micros du Gala 3 qui convainc les enseignants

Dans l’après-midi du vendredi 31 janvier, les garçons de «OT 2020» ont été présentés au deuxième micros pass du Gala 3. Un rendez-vous dans lequel Eli Rosex était toujours atteinte de la grippe, bien que la légère amélioration lui ait permis d’être avec ses camarades de classe, dont certains étaient également tombés malades ces derniers jours.. Malgré les encouragements des enseignants, le Canarien a exclu d’agir à la fois au début et à la fin de la passe, qui a recommencé avec Rafa Romera, nommé aux côtés d’Eli, et a conclu avec la performance de groupe avec “Kisses” d’El Canto del Fou

Gèrard et Nia dans la deuxième passe micros du Gala 3 de ‘OT 2020’

Pendant sa performance, Romera a montré à nouveau qu’il avait très bien choisi son thème, “Sentiment d’acajou”, pour défendre son séjour à l’Académie. Le candidat a clairement indiqué à quel point il s’intégrait, à la fois vocalement et interprétativement, diffusant une bonne ambiance par laquelle une grande partie du personnel enseignant montrait des expressions satisfaites. Quant à Flavio, le favori de Gala 2 a chanté en solo “Shotgun”, un thème avec lequel il était un peu plus lâche quand il s’agissait de danser, bien que certains aspects manquaient. En outre, le Murcien a agi avec un plus grand contrôle vocal sur la passe précédente, où Manu Guix a donné une touche pour empêcher le mouvement d’affecter le niveau vocal.

La pharyngite de Javy ne l’a pas renvoyé en laissant tout chanter, surtout au niveau interprétatif, “Votre froideur”, avec son compagnon Jésus. Une performance avec laquelle les deux étaient plus connectés, à la fois entre eux et au niveau de l’interprétation, quelque chose que les professeurs avaient souligné lors de la première passe, à laquelle s’ajoutait le bon ajustement vocal. Dans le cas de Bruno et Anne, les deux ont fait preuve d’une grande énergie lors de leur interprétation de “Ça pourrait être pire”, dans laquelle ils étaient plus lâches et coordonnés pendant les pas de danse, bien qu’au niveau vocal il y ait eu des moments de glissement. Une performance compliquée dans laquelle les deux concurrents se sont avérés avoir travaillé, laissant peu de choses à peaufiner pour le gala de dimanche.

Victimes de “l’épidémie”

Le tour de Nia (également touché par la grippe) et Gèrard a réussi à générer une atmosphère particulièrement émotionnelle lors de son interprétation de “The Farewell”. Les deux ont réussi à se concentrer à la fois sur l’interprétation et la voix, dans une performance pleine de force et de feeling, que Guix avait déjà avancé qu’il pourrait s’agir d’un “numerazo” dans un premier passage dans lequel “il y a encore beaucoup”. “Sainte Vierge. Comment vont les femmes qui pleurent?”, A-t-il entendu commenter Noemí Galera, à la fin de la performance du couple, après quoi Maialen et Nick sont arrivés avec “Black Seed”, une chanson pleine de rythme dans laquelle le second montre peut-être une énergie excessive pour laquelle il se produit avec une danse quelque peu incontrôlée devant celle de son partenaire. Cela a également été rejoint par la différence au niveau vocal, étant donné que la grippe de Nick était perceptible pendant la performance.

Dans le cas de Hugo et Anaju avec “Señorita”, les deux candidats ont de nouveau ébloui au niveau de l’interprétation. Cependant, malgré les améliorations vocales, les deux ont recommencé très paresseux et ont eu certains moments hors de contrôle, ce qui n’a pas non plus aidé le fait que l’aragonais était un autre de ceux atteints de pharyngite. Eva et Samantha étaient en charge de conclure les actions en binôme avec leur “Maniac”, un sujet dans lequel ils ont montré plus de facilité à danser et une plus grande force et coordination, bien que ce soient des aspects que les deux peuvent encore peaufiner pour le gala . En outre, les deux candidats étaient plus contrôlés et plus performants au niveau vocal, empêchant la chorégraphie d’affecter son interprétation.

“Un super pass micros”

Les concurrents de «OT 2020» lors de la performance de groupe dans la deuxième passe micros du Gala 3

Les candidats ont mis fin au laissez-passer d’autobus avec la performance de groupe, dont la faible énergie a réussi à faire lever les pieds des enseignants lors du passage précédent, provoquant la fin du rendez-vous avec une réprimande de leur part. Une fin très différente de la deuxième passe, où les garçons étaient plus actifs, avec plus de mouvement grâce à la chorégraphie et une plus grande puissance et coordination vocale lors des soirées chorales. Bien qu’il y ait eu de légères différences d’attitude et d’interprétation au cours des strophes individuelles, cela n’a pas empêché les enseignants de terminer la passe avec une satisfaction évidente. “Alors, oui. Un bon laissez-passer pour le bus. S’ils fonctionnent, bien sûr, ça se voit”, a déclaré Galera, avant de féliciter les garçons et de les remercier..

