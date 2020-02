Geraldine Bazán est comparée à Irina Baeva pour son changement de look | Instagram

La belle actrice, youtuber et la présentatrice mexicaine Geraldine Bazán a changé son look, avec elle elle a laissé un impact sur tout le monde mais a également reçu plusieurs comparaisons avec Irina Baeva.

Gabriel Soto est l’ancien mari de Bazán qui maintient actuellement un relation amoureuse Avec la jeune actrice et mannequin russe.

A partir du moment où Geraldinet partagé sur son compte Instagram photographie les internautes ont immédiatement commencé à commenter et à faire comparaison entre elle et Irina Baeva.

“Vous savez ce que les cheveux signifient pour une femme vdd … Eh bien, j’ai dû jouer une nouvelle image pour un nouveau personnage, (ce n’est pas encore le résultat final, peut-être qu’il est plus court et plus blond!) J’ai souffert de le couper et eh bien maintenant je reviens au blond que j’utilise depuis de nombreuses années “, a écrit Bazan.

Bien que plusieurs Internautes Je voulais provoquer des conflits entre les deux actrices ou du moins chez Geraldine à qui elles ont fait pas mal de commentaires sur Irina ses fans ils sont sortis immédiatement pour leur défense en mentionnant qu’il n’était pas nécessaire de faire une comparaison entre eux.

Bazán a également déclaré dans la description de l’instantané qu’il avait déjà utilisé cette couleur dans les années passées, donc cela ne faisait que revenir à son ancien look.

Bien que les femmes associent le concept de “cycles de fermeture” en faisant un changement radical dans les cheveux soit une coupe ou une modification de couleur, l’ex-femme de Gabriel Soto Il a également déclaré dans la description de sa publication qu’il jouerait un personnage et qu’un changement de look forzo devrait être fait.

Geraldine est assez active sur ses réseaux sociaux, ses followers sur Instagram Ils sont environ quatre millions et demi, l’instantané en mention, il a déjà près de cent soixante-dix mille coeurs rouges et ils continuent d’augmenter.

