Geraldine Bazán frappe avec une micro-jupe et une danse révélatrice de Porto Rico | Instagram

La chère actrice Geraldine Bazan Elle profite de ses vacances à Porto Rico d'une manière magnifique et pour un spectacle c'était assez une vidéo dans laquelle elle apparaît très drôle et coquette dans une jupe révélatrice dansant au rythme du reggaeton.

Apparemment, le comédienne Il a libéré ses cheveux et a montré plus de peau après avoir porté une micro-jupe tout en effectuant des mouvements de danse très suggestifs, ceci pendant son séjour à San Juan, Porto Rico.

L'artiste est monté Porto Rico Pour des raisons de travail, cependant, il a fallu du temps pour s'amuser et même danser, mais ce n'était pas une danse car les mouvements étaient très révélateurs.

Celui qui était l'épouse de l'acteur Gabriel Soto Il a partagé une vidéo dans laquelle il est apparu en se promenant dans les rues d'El Viejo San Juan portant une tenue très séduisante.

L'actrice portait un minijupe Couleur os à pois noirs, débardeur noir, bottes et béret de la même couleur, ladite tenue était celle utilisée par l'actrice pour quitter le club.

La belle actrice a partagé ces moments à travers elle Histoires Instagram à travers lequel il montre comment il s'est laissé emporter par la musique au rythme de Que tira pa'lante.

Il convient de mentionner que ce n'est pas la seule occasion Geraldine Il montre comment ses jours se sont écoulés depuis son arrivée à Porto Rico car ces derniers jours, il a partagé une image à côté de sa fille aînée.

Le premier-né de l'actrice Gabriel Soto et Geraldine BazanElisa Marie grossit et rend plus évidentes les gènes qu'elle a hérités de ses parents, ceci après que la fière mère a partagé une photo en profitant de la plage.

Dans l'instantané, vous pouvez admirer la beauté dans laquelle le adolescent Ça devient et ça ne pourrait pas être moins avec la belle maman qu'elle a.

L'actrice et elle premier-né Ils semblent partager un moment de mère et de fille posant sous le soleil des Caraïbes, cette image reflète la beauté dont l'actrice a hérité chez ses filles sans pour autant déprécier la galanterie qui a toujours caractérisé son père, l'acteur Gabriel Soto.