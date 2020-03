Gerard Butler crie la ligne emblématique des 300 au relais de la flamme olympique en Grèce

Vendredi, Gerard Butler a crié sa ligne emblématique du 300 de Zack Snyder lors d’un relais de la flamme olympique en Grèce pour les Jeux d’été de 2020.

L’industrie du divertissement a fait face à diverses annulations ces dernières semaines en raison de la nouvelle épidémie de coronavirus qui se produit dans le monde. Les événements sportifs ont également été fortement affectés, les ligues et les compétitions étant suspendues. Un événement sportif sur lequel beaucoup de gens ont les yeux rivés à cause du coronavirus est les Jeux olympiques d’été de 2020 à Tokyo, début août.

Une tradition historique pour les Jeux olympiques est le relais de la flamme. L’événement commence au berceau de l’événement sportif historique en Grèce et fait le tour du monde jusqu’à ce qu’il se retrouve dans le pays hôte des derniers Jeux olympiques. Le relais de la flamme olympique recrute généralement de nombreuses célébrités pour honorer également cet honneur.

À Sparte, 300 étoiles, Gerard Butler, a été chargé de porter le flambeau olympique et a crié vendredi la ligne emblématique “This is Sparta” du film. Cependant, le reste du relais de la flamme olympique a depuis été annulé en raison de problèmes de coronavirus. Vous pouvez regarder la vidéo avec l’éclairage de Gerard Butler et portant la torche olympique ci-dessous.

Voici le synopsis du 300 de Zack Snyder avec Gerard Butler:

En 480 av. un état de guerre existe entre la Perse, dirigée par le roi Xerxès (Rodrigo Santoro), et la Grèce. Lors de la bataille des Thermopyles, Leonidas (Gerard Butler), roi de la cité grecque de Sparte, mène ses guerriers en très mauvais nombre contre la massive armée perse. Bien qu’une mort certaine attend les Spartiates, leur sacrifice inspire toute la Grèce à s’unir contre leur ennemi commun.

Réalisé par Zack Snyder, 300 stars Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham, Dominic West, Michael Fassbender et Rodrigo Santoro. Le film est basé sur la série limitée de bandes dessinées du même nom de 1998 par Frank Miller et Lynn Varley.

