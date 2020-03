Gerard Butler fait le plein de 300 lors de sa visite à Sparte

Déplacement d’action fantastique dément 300 On se souvient précisément de deux choses: des hommes ridiculement vêtus qui se battent sans relâche tout en portant très peu, et le roi Leonidas de Gerard Butler donnant un coup de pied à un émissaire du seigneur de guerre avançant Xerxès dans un puits après que l’homme ait demandé la soumission, déclarant: Est! Sparte!” dans son accent distinctement large à l’ouest de l’Écosse.

L’acteur a récemment eu l’occasion de faire référence à son rôle notoire lors d’une visite dans la ville grecque historique dans le cadre du relais de la flamme avant les Jeux olympiques qui commenceront en juillet à Tokyo. Le reste du relais prévu a maintenant été annulé en raison du risque de propagation du Coronavirus en raison de la foule que l’événement attire, la viabilité des Jeux eux-mêmes étant actuellement incertaine, mais les fans réunis se sont retrouvés avec un moment mémorable en tant que Butler a parlé de la synonymie de la colonie avec courage et héroïsme.

Gerard Butler à Sparte, sous la statue de Léonidas, ce matin. # Greece_under_attack # IStandWithGreece # ThisIsSparta pic.twitter.com/VJKilzErmM

– Le duc (@john_wayne_gr) 13 mars 2020

300 est sorti en 2006, lorsque le réalisateur Zack Snyder n’était que le gars qui avait dirigé le remake décent de Dawn of the Dead et Gerard Butler était ce mec écossais costaud dont vous vous souvenez peut-être de Dracula 2000, Reign of Fire ou Tomb Raider: The Cradle de la vie. Le film lui-même est maintenant considéré, quand on y pense, comme un conte jetable criblé d’inexactitudes historiques et de fausses déclarations, et un exemple précoce de la surpuissance CGI qui allait devenir la marque de fabrique de Snyder.

Le moment du discours de Butler était décidément ringard et étant donné le choix du 300 La star en tant que porteur de la flamme a probablement été planifiée bien à l’avance, mais pour invoquer la dernière tribune d’un héros de l’antiquité, par un acteur qui l’a joué autrefois, sous une statue le représentant dans la ville qu’il dirigeait autrefois, c’était néanmoins une agitation moment reconnaissant la place éternelle dans l’histoire que Sparte détient, et comment sa culture est restée pertinente jusqu’à nos jours.