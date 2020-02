“Gèrard et moi ne voulions pas que l’histoire d’amour soit vendue”

* En préparation

Anne Lukin, candidate à «Opération Triunfo 2020»

Dans le ‘chat OT’ nous vous avons vu sans assimiler l’expulsion, très touché.

Oui, c’était horrible. C’est difficile pour moi d’être pire maintenant, mais à ce moment-là, je ne savais pas qu’ils m’enregistraient. Je vais mieux qu’hier, parce que j’étais dans la merde, mais évidemment j’ai encore du temps avant de me remettre en forme.

Comment avez-vous vécu l’expulsion dans Gala 6?

C’était dur, mais j’avais assimilé que c’était quelque chose qui pouvait arriver.

Quand ils ont dit votre nom, cela a semblé vous surprendre un peu.

J’étais tellement choqué que j’étais comme ça tout le temps. Je ne savais pas quoi penser ni quoi dire. Si j’étais resté, je serais resté le même.

Avez-vous pu lire les commentaires sur les réseaux sociaux?

Je n’ai pas pris le téléphone et je ne le prendrai pas dans quelques jours car cela me donne une horrible paresse et je ne suis pas encore prêt. Je n’ai rien vu ni envie de le voir.

Quel équilibre faites-vous de votre passage à «OT 2020»?

Je pars très heureux, très reconnaissant. J’aurais aimé pouvoir passer plus de temps et pouvoir enseigner plus et je pars avec cette colère de sentir que je n’ai pas pu tout montrer. Mais je suis content car j’ai pu enseigner beaucoup et j’ai beaucoup appris.

Qu’auriez-vous aimé enseigner d’autre?

J’aurais aimé pouvoir chanter plus de choses et avoir eu l’occasion de montrer plus d’Annes et d’avoir pris plus de calme sur scène, car j’étais le seul de tous mes compagnons à n’avoir jamais grimpé sur une scène pour chanter ou chanter devant personnes. Étant les premières fois, j’ai eu du mal. Cela m’a mis en colère parce que c’est maintenant que j’ai commencé à me sentir plus à l’aise.

Vous êtes-vous senti un peu bloqué par toutes les indications qui vous ont été données par le jury et l’Académie?

Non, non verrouillé. Il y avait beaucoup d’informations et il était difficile pour moi de les traiter et de les appliquer. C’était maintenant qu’il commençait à lancer tout ce qu’il avait reçu.

Dans Gala 6, c’était la première fois que vous jouiez l’expulsion de trois personnes, comment l’avez-vous vécu?

Comme je n’avais jamais été nominé, je n’avais rien à comparer. Nous ne pensons pas beaucoup non plus au fait qu’être trois était différent, car nous étions également nommés.

La semaine a-t-elle été très difficile d’être nominé?

Je m’attendais à ce que ce soit une semaine horrible. Je pensais que ça allait être fatal, mais je suis content parce que ce n’était pas du tout comme ça. Je suis fier de la façon dont je l’ai pris car j’en ai pleinement profité et j’ai beaucoup apprécié et beaucoup ri. J’ai passé un bon moment en classe, avec la chanson, mes amis …

Vous étiez nominé par le jury depuis plusieurs semaines, comment avez-vous pris l’idée de vous proposer de quitter l’Académie?

Ce n’est pas agréable d’être nominé trois fois de suite, surtout pour la confiance, car j’en avais déjà peu. Mais ce que j’avais vraiment, c’était ce que les professeurs m’ont dit, c’est ce qui m’a servi. Les jugements du jury les ont également écoutés car ils étaient là pour faire leur travail et il y a eu des commentaires qui m’ont aidé à apprendre. Mais ce que j’avais laissé était avec la revue de gala et ce que mes professeurs m’ont dit.

Dehors, il y a eu un peu de controverse avec les évaluations de Natalia Jiménez, le voyez-vous sur le plateau?

Sur le plateau, je n’entends rien. Mes amis me racontent tout ce qui s’est passé ensuite. Le jury est là pour faire son travail et il y a toujours des gens qui trouveront ce qui est mal dit.

Il y avait une évaluation envers vous dans laquelle vous étiez apprécié pour ne pas faire un falsetto qu’on ne vous avait pas demandé de faire, comment l’avez-vous pris?

J’ai été surpris, parce que Manu m’a demandé de faire le falsetto comme ça. Mais le lendemain, lors de la revue de gala, j’étais calme car j’ai vu que les enseignants étaient fiers de ce que j’avais fait.

N’avez-vous pas eu le sentiment à un moment donné que des jurés, comme Natalia Jiménez, ne connaissaient pas les rouages ​​du concours?

Le jury fait son boulot. C’est un travail compliqué et je pense qu’ils font de leur mieux, même si les commentaires seront plus ou moins précis. Je ne vais pas entrer là-dedans.

Lors d’un gala que vous avez appelé Roberto Leal “salaud”, comment vous êtes-vous senti? Avez-vous demandé pardon plus tard?

C’est que sur le plateau … ça m’a échappé. Ensuite, je me suis senti mal et je me suis excusé mille fois.

Vous avez dit dans ‘El Chat’ qu’il ne vous semblait pas juste qu’ils aient émis votre baiser avec Gèrard lors du Gala 4. Maintenant que quelques semaines se sont écoulées, maintenez-vous toujours la même opinion ou pensez-vous que cela vous a aidé à être plus naturel?

Cela ne nous a pas aidés à être plus naturels. Gerard et moi n’étions inquiets à aucun moment que les gens sachent, ce qui se passe, c’est que nous ne voulions pas que l’histoire soit vendue. Je n’ai pas aimé que nous mettions la vidéo avant de chanter. Nous l’avons appris en même temps que toute l’Espagne, bien que maintenant je découvre que l’Espagne le savait déjà.

Pensiez-vous vraiment que je n’ai enregistré aucune caméra?

Nous étions très stupides. Gèrard m’a dit que c’était un angle mort et que nous n’enregistrions aucune caméra. Pour le moment, je vous promets que je l’ai cru.

Une vidéo a été rendue très virale dans laquelle Samantha a dit à Nia: “Nous avons tous roulé avec tout le monde.”

Ne cherchez pas ma bouche. Il y a beaucoup d’amour, mais je ne veux pas parler de choses qui ne me touchent pas. Samantha est une grande bouche [risas]. Je ne dirai rien.

L’une des grandes controverses du Gala 6 a été l’improvisation d’Estrella Morente parlant du monde du taureau, comment l’avez-vous vécu de l’intérieur?

J’ai été surpris car dans les répétitions que nous avions faites avant sur le plateau, je n’avais pas chanté ça. Mais je ne parlerai pas non plus de cette question.

Sur TVE, ils ont donné des explications sur certains mots que Maialen a dit sur le monde de la tauromachie, pensez-vous qu’ils devraient également leur donner ce qui s’est passé avec Estrella Morente?

Je suppose que cela correspond à l’adresse et je ne sais pas. C’est une question controversée et je suppose que des explications devront être fournies, mais ce n’est pas quelque chose que je peux décider.

Vous et Maialen avez été les premiers candidats à chanter en basque. Pensiez-vous qu’ils vous le donneraient?

Oui, nous avions dit à quel point ce serait cool pour eux de nous donner une représentation en basque. C’est une performance dont je suis très fier.

Vous avez demandé que la chanson soit sous-titrée et il a été critiqué que cela ait été fait avec cette chanson et non lorsque Miki a chanté en catalan.

Je leur ai demandé de sous-titrer la chanson parce que dans d’autres éditions, je ne savais pas ce qu’ils disaient. Avant d’entrer dans ‘OT’, j’avais déjà pensé que s’ils me donnaient une chanson en basque, je demanderais des sous-titres. J’ai eu de la chance et ils m’ont écouté. Je suis reconnaissant pourquoi cela a été fait.

Nous vous avons vu dans certaines classes avec des problèmes de sommeil, était-ce parce que vous dormiez peu ou parce que vous vous ennuieriez?

Ce n’est pas parce qu’ils s’ennuyaient, le pire c’est que j’étais vraiment intéressé par ce qu’ils disaient … Celui qui était le plus en colère était moi. Je ne comprends toujours pas que j’avais tellement sommeil à l’Académie, parce que je jure avoir dormi. Eh bien, pas les deux premières semaines, mais les quatre dernières ont dormi. Mais je me suis réveillé fatigué et il y a une semaine que j’ai commencé à boire du café et ça a marché pour moi. Mais ensuite, j’ai appris que la caféine était mauvaise pour les cordes vocales et j’ai dû quitter le café.

Vendredi dernier, vous enregistriez votre premier single, “I jumped”, comment s’est passé ce moment?

C’était très spécial, très beau, c’est un moment que je n’oublierai pas dans la vie. C’était très cool.

Quelles seront maintenant vos prochaines étapes avec ce single?

Tout ce que je sais, c’est que ce sera la première semaine de mars. Je n’ai aucune idée si un clip vidéo sera réalisé ou non. Maintenant, je vais décider des reprises du single.

Avez-vous des compositions inédites réalisées pendant votre séjour à l’Académie?

Ce que vous avez vu, c’est ce que j’ai. Les premières chansons que j’ai composées ont été à l’Académie et j’ai bien entendu l’intention de surprendre avec plus de choses mais je ne les ai pas encore faites.

Pensez-vous avoir atteint l’objectif que vous vous êtes fixé avant d’entrer à l’Académie?

Mon objectif était de faire mes preuves, voir jusqu’où je pouvais aller, chanter devant des gens, me sentir plein de musique et apprendre à l’Académie. Je pense que mon objectif a été atteint. Cela me met en colère de ne pas avoir pu rester plus longtemps pour en montrer plus, mais je suppose que cela nous arrive à tous.

Manu Guix a dit qu’il est important que les candidats aient un sceau fixe, mais la polyvalence est grandement récompensée. Cela peut vous nuire un peu car vous avez un sceau personnel très fort. Pensez-vous que de l’Académie, ils devraient améliorer la polyvalence ou les différents bâtons que vous pouvez jouer?

Ce programme consiste à créer des versions et à vous trouver en vous sortant de vous. Je comprends que ce qui est cool avec ce programme, c’est que vous créez différentes versions de vous-même et que vous puissiez vous découvrir. Ce qui se passe, c’est que je ne savais pas très bien le faire. C’était difficile pour moi de me retrouver parmi tant d’Annes différentes. Je pense que l’Académie améliore l’essence de chacun, mais le programme est comme ça et il s’agit de faire des versions. Je me suis senti très soutenu sur cette question d’être moi-même.

Avec quel partenaire vouliez-vous chanter?

Avec Eva En fait, nous avons toujours demandé de monter une chanson, mais il n’y a pas eu de chance.

Au Gala 0, vous avez choisi Nia comme la personne qui, selon vous, gagnera «OT 2020» et lors du dernier chat, vous avez réaffirmé votre opinion. Pensez-vous qu’il est clair qui va gagner?

Dans «Opération Triomphe», tout peut arriver. Il reste encore la moitié du programme et ce qui peut arriver. Je pense que Nia va gagner parce que c’est une chose passée qu’elle fait. Mais c’est que nous sommes surpris et gagnés par Gèrard, qui peut aussi l’être. Ou aucun d’entre eux, je ne sais pas.

Certains de vos partenaires, comme Maialen ou Ariane, avaient dit que votre gagnant était vous. Tu le savais?

Oui, ils me l’avaient dit, mais c’est quelque chose que tu dis “je t’aime”, mais je ne l’ai pas pris au sérieux parce que je n’y ai pas pensé, je n’ai pas partagé cette opinion. Je me sentais super reconnaissante et aimée parce qu’ils y pensaient. Maintenant, je me sens un peu sur le plan: “J’espère que je ne vous ai pas déçu.” Je les aime beaucoup.

Nous vous avons vu très affecté par le genre de diversité sexuelle que Paco Tomás a enseigné, comment avez-vous vécu la controverse par les commentaires de Jésus?

Ce sujet me touche beaucoup et c’est pourquoi je me suis excité dans la classe de Paco. Je pense que c’est une question qui doit être traitée normalement parce que c’est normal. Quant à Jésus, il était déjà dit et fixé, ils étaient mal compris.

Un très beau moment, c’est quand ton père est allé te voir au gala, mais il n’a pas pu rencontrer Gèrard.

Non, j’aurais aimé qu’ils se rencontrent.

Qu’est-ce que ton père t’a dit sur Gèrard?

Ça lui plaît. Il m’aime bien. Je veux qu’ils se rencontrent.

Amaia vous a envoyé un message sur «The OT chat». Attendez-vous un message de sa part maintenant que vous êtes absent?

Je n’ai pas décroché le téléphone, mais j’espère lui parler. C’est quelque chose que je veux vraiment.

Avez-vous reçu des informations de l’extérieur?

Je ne voulais vraiment rien savoir. Je suis très paresseux et je ne suis pas prêt. Je ne sais pas combien de followers j’ai accumulé sur Instagram.

Ce samedi, vous irez à la maison de disques de Séville, êtes-vous prêt?

Non, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas du tout au courant et ce sera un choc. Mais j’en ai envie.

Quel est votre futur plan?

C’est quelque chose que je dois très bien penser. Je ne sais toujours pas où je suis. Pour l’instant, sortez le single, faites de la promotion, attendez que mes coéquipiers sortent, faites le tour s’il y en a et continuez à avoir une petite idée d’où je suis. J’aimerais continuer à composer, faire de la musique dont je suis fier et avec laquelle je me sens. J’aimerais pouvoir faire des concerts, mais surtout un projet avec lequel je suis à l’aise avec ce que je fais, me sentir et mon essence. Et je ferais une collaboration avec Gèrard, avec Eva, avec Rafa, avec Maialen …

