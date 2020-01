Gervonta Davis accusée d’avoir écrit un chèque contrefait pour plus de 250 000 $ de bling

Le bijoutier aurait déposé une plainte.



Il a peut-être récemment déclaré qu’il était «plus riche» que le nouvel homme de l’ex-petite amie Ari Fletcher Moneybagg Yo, mais Gervonta Davis est accusé d’avoir écrit des chèques contrefaits. Le champion de boxe a fait la une de ses relations amoureuses, surtout maintenant qu’il est apparemment lié à l’ex-petite amie de Floyd Mayweather, Yaya. Cependant, TMZ a souligné ses prétendus problèmes juridiques maintenant que le jeune homme de 25 ans fait face à un procès.

Elsa / Personnel / .

Selon la publication, le natif de Baltimore a visité les bijoutiers Shyne de Philadelphie pour acheter un nouveau bling. Les documents judiciaires indiquent que “Davis a commandé une montre Richard Millie verte de 130 000 $, un pendentif personnalisé de 60 000 $, une Rolex de 30 000 $ et quatre pendentifs” GTD “de 12 000 $”. Le boxeur aurait également demandé aux bijoutiers de réparer une montre Richard Millie qu’il avait déjà achetée chez eux, ce qui représentait 19 000 $ supplémentaires.

Davis a accumulé un bon onglet et quand est venu le temps de payer, le bijoutier déclare que le boxeur et son équipe leur ont écrit un chèque. Malheureusement, il aurait été contrefait – et Davis est accusé de savoir que le chèque était faux avant de le signer. “Davis savait que le chèque de banque était contrefait et il a agi intentionnellement et avec une intention malveillante”, indiquent les documents. Les bijoutiers Shyne veulent que toutes leurs pièces leur soient retournées ou que l’argent soit payé avec intérêts et dommages et intérêts.

.