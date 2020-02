Gervonta Davis menace un troll d’avoir élevé sa charge d’agression domestique

Gervonta Davis a menacé de tuer un troll sur Twitter pour se moquer de lui concernant un cas de violence domestique en cours.



Si vous êtes impliqué dans une affaire d’agression domestique en cours dans laquelle vous plaidez non coupable, ce serait probablement une bonne idée de ne pas menacer de violence contre quelqu’un sur Twitter devant des centaines de milliers de followers. Cependant, Gervonta Davis a fait exactement cela et, le plus surprenant de tous, son tweet accablant n’a pas encore été supprimé. Même si ce tweet n’est pas utilisé contre lui en cour, il y aurait des preuves plus incriminantes qui pourraient entraîner un verdict de culpabilité et compromettre sa carrière de boxeur professionnel.

L’interaction de Davis avec le troll Twitter a commencé avec un tweet de Davis, “J’étais fait pour ça.” Le troll a décidé de mettre la grandiosité de Davis en échec en répondant: “Quel avocat vous utilisez pour les frais domestiques dem bro?” Davis avait une remarque pleine d’esprit à lui faire, en ripostant, “Détendez-vous avant d’être dans votre bio avec le reste de vos potes.” La biographie de son adversaire sur Twitter contenait des hommages à des amis décédés, alors la réplique de Davis s’est traduite par une menace de mort.

