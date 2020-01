GF de 6ix9ine partage une nouvelle photo du rappeur après qu’il se soit vu refuser le confinement à domicile

Tekashi 6ix9ine devra terminer le reste de sa peine en prison.



Tekashi 6ix9ine suppliait le juge de le laisser purger le reste de sa peine à domicile. Le rappeur a été condamné à une peine de 24 mois pour son implication dans l’affaire des armes à feu et de la drogue l’année dernière avec du temps purgé. Ces derniers temps, il a demandé au juge s’il pouvait rentrer chez lui car il craignait pour sa sécurité derrière les barreaux. Le juge Paul Englemayer a déclaré que la peine de prison était “nécessaire dans ce cas … [to] refléter la gravité de ses crimes. “

Le rappeur pourrait peut-être encore sortir cet été, comme cela avait été signalé précédemment, mais sa petite amie Jade a frappé le Gram avec quelque chose à dire. Partageant une photo récente des deux, elle a diffusé les Nine Tr3y Bloods, Sara Molina – la mère de la fille de 6ix9ine – et le grand public pour l’avoir clowné pour avoir vif. Elle est même allée jusqu’à comparer le rappeur à Sammy The Bull.

“Ils vous ont kidnappé, ils ont couché avec la mère de votre enfant, ils se font prendre au téléphone en train de vous tuer et de vous voler des millions de dollars”, écrit-elle. “Si vous snitch, pour le reste de votre vie les gens vont essayer de vous tuer pour être un rat mais si vous ne snitch, vous faites 47 ans de prison où ils vont vous tuer de toute façon parce qu’ils étaient déjà Sammy the Bull tue 19 personnes et obtient 5 ans. Vous ne tuez personne et obtenez 2 ans. Cette merde est tellement foutue. “

Alors qu’elle continuait à montrer son soutien à son homme et appelait à sa liberté, elle a également décidé d’afficher le fait qu’il soit 13x platine et 8x or.

Molina a clairement pris vent des commentaires et a critiqué Jade pour avoir même cité son nom. “Imaginez dormir avec un n *** un moment, il est toujours avec ses mamans, se retrouvant avec le n *** a mais vous me mentionnez toujours pour quoi”, écrit-elle. “Il ne vous serre pas dans ses bras ou ne vous donne pas l’impression qu’il est mort à l’intérieur, debout juste à côté de vous. Vous êtes le seul à avoir l’air joyeux.” Jetez un œil au message ci-dessous.

