Ghan Meghan Markle donnera sa première interview approfondie à Ellen DeGeneres

Ellen et Meghan ont déjà discuté d’une interview, et elle est en cours depuis un certain temps.

Meghan Markle a dit à son cercle d’amis proche qu’elle prévoyait de donner une interview pour accueillir Ellen DeGeneres, après que les deux soient devenues amies.

«Ellen et Meghan ont déjà discuté d’une interview. Cela est en cours depuis un certain temps », a confirmé une source du Ellen DeGeneres Show.

Les deux se sont rencontrés par hasard il y a des années dans un refuge pour chiens à Los Angeles, où Ellen a encouragé Meghan à adopter son premier chien Bogart, et depuis lors, ils sont restés en contact.

Ellen et sa femme Portia de Rossi ont même fait un voyage à Londres pour visiter le prince Harry et Meghan après la naissance d’Archie au cours de l’été, et ont commenté leur talk-show: «Je vois qu’ils sont attaqués et ce n’est pas juste. Ce sont deux des personnes les plus compatissantes et les pieds sur terre, elles font beaucoup de bien au monde. »

En raison de son amitié, Meghan veut donner à Ellen sa première interview, comme un ami a déclaré à DailyMail.com: «Meghan a dit qu’Ellen comprend sa douleur et sa souffrance. Qu’elle incarne l’authenticité. Meghan pense qu’ils sont des esprits apparentés. »

“Si Ellen est la première à avoir une interview approfondie, ce sera sûrement un coup au nez d’Oprah Winfrey (et de Gayle King)”, a déclaré une source à DailyMail.com.

“Après tout, Oprah a courtisé la mère de Meghan en l’invitant à passer la journée à Montecito, a été invitée au mariage et a exprimé son soutien à la décision du couple de se séparer de leurs fonctions royales”, a déclaré la source.

