Ghan Meghan Markle est critiquée pour avoir éclipsé Camilla Parker Bowles

Meghan Markle, Camilla Parker Bowles

Meghan a insisté pour que des photos de lui soient publiées dans un théâtre, éclipsant un discours très planifié de Camilla.

Meghan Markle fait face aux critiques d’un membre de la royauté royale après avoir “volé la proéminence de Camilla Parker Bowles” en éclipsant un discours sur la violence domestique prévu depuis longtemps.

On dit que Meghan, 38 ans, a rompu sa promesse en insistant pour que des photos de lui soient publiées dans un théâtre le même jour que la duchesse de Cornwall s’est adressée à un public.

L’épouse du prince Charles, 72 ans, a été “très bouleversée” par le camouflet, après avoir passé plus d’un an à préparer son discours, selon les reportages.

Et maintenant, les aides royaux ont critiqué la duchesse de Sussex pour “avoir refusé d’écouter”.

Une source a critiqué Meghan et a déclaré au Mirror: “Le travail de Camilla est très important pour elle et sa décision de mettre en évidence le fléau de la violence domestique lors du dixième anniversaire de Women of the World était un plan soigneusement pensé.”

«Au cours des quatre dernières années, il a travaillé sans relâche, principalement dans les coulisses, mais avec beaucoup d’effet, pour utiliser sa plate-forme et ses expériences personnelles pour mettre en évidence le problème et aider ceux qui en souffrent.

“Bien sûr, on savait que Harry et Meghan prendraient des engagements cette semaine, certains en privé, mais tout le monde était d’accord pour dire que le discours de Camilla devait avoir la priorité.”

“Malheureusement, certaines personnes avaient d’autres idées.”

Cela se produit après que Buckingham Palace a publié un e-mail informant les médias de l’accord de Meghan avec Camilla.

Le message disait: “Gardez à l’esprit que les accords avec les médias ont été spécifiquement conçus pour permettre aux correspondants royaux de se concentrer sur l’engagement de la duchesse de Cornouailles vendredi.”

Meghan a visité le National Theatre, où elle est mécène, jeudi après avoir déjeuné avec Harry au Goring Hotel à Londres.

La promotion de la visite a été retardée pour éviter d’éclipser son apparence avec son mari lors d’une cérémonie de remise des prix dans la capitale, comme cela a été dit.

Le couple devrait assister à un festival de musique au Royal Albert Hall ce soir avant de rejoindre les membres de la famille royale pour un service à l’abbaye de Westminster lundi prochain.

Ils devraient ensuite retourner au Canada pour rejoindre leur fils, Archie, avant de devenir officiellement financièrement indépendants à la fin du mois.

Tout cela se produit quand on dit que la reine est restée “le cœur brisé” au milieu des craintes qu’elle ne puisse plus jamais revoir son arrière-petit-fils Archie.