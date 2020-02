Ghan Meghan Markle et Harry utilisent des agents de sécurité comme des «serviteurs»

Photo: @sussexroyal

Des gardes de triage de l’Écosse affectés à la sécurité des ducs sont vus ramasser de la nourriture et faire des courses.

Il a été affirmé que les officiers de Scotland Yard gardant le prince Harry et Meghan Markle ont déclaré qu’ils étaient traités comme des “serviteurs” et contraints de faire des tâches serviles telles que la collecte de nourriture.

Apparemment, du personnel de protection hautement qualifié a également été vu acheter de la nourriture dans une épicerie fine biologique, l’une des préférées de Meghan, et collecter des cafés au fast-food Tim Hortons.

Une équipe de 15 gardes a été affectée pour protéger le couple et leur fils Archie, âgé de neuf mois, dans leur cachette canadienne isolée, après leur départ des fonctions royales.

On estime que la sécurité de Duke et de la Duchesse coûtera aux contribuables du Canada et du Royaume-Uni entre 4 et 8 millions de dollars américains par an, car le personnel travaille 24 heures sur 24, deux semaines de suite.

Des membres du personnel de sécurité ont vu du café et des sandwichs dans un café près du manoir du Canadian Sussex. Une source a déclaré qu’ils ont l’impression d’effectuer des tâches serviles ».

Une véritable source de sécurité a déclaré dimanche au Sun: «Alors que les garçons sont heureux de faire le travail, on a le sentiment qu’ils accomplissent des tâches serviles, telles que ramasser de la nourriture et de l’épicerie.

“Ce sont des agents de protection rapprochée, et ils ne devraient s’en tenir qu’à une protection rapprochée au lieu de faire des courses.”

“C’est dangereux, parce que si quelque chose arrivait, ce ne serait pas bien si l’un d’eux diffusait un message ou choisissait un café.”

Une source locale a également déclaré au journal que les gardes ont une “flotte de voitures” et sont des hommes trapus qui semblent être britanniques, ce qui rend “pas difficile de les détecter dans un endroit isolé comme celui-ci”.

Buckingham Palace et Met Police ont refusé de commenter, car ils ne commentent pas les problèmes de sécurité.

