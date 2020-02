Ghan Meghan Markle et le prince Harry prévoient de déménager à Los Angeles au cours de l’été

Photo: Instagram

Le couple “s’attend” à passer avec leur fils Archie au moins une partie des mois d’été dans la ville natale de Meghan.

Meghan Markle et le prince Harry sont aux premiers stades de la planification d’une éventuelle réinstallation à Los Angeles pour l’été.

Le couple “s’attend” à passer au moins une partie des mois d’été dans la ville natale de Meghan après s’être installé au Canada, où ils résident actuellement depuis qu’ils se sont séparés de la famille royale britannique au début du mois, rapporte E! Actualités

«Ils ont commencé à chercher des maisons en ligne et sont en train d’interviewer les équipes de sécurité. Ils voient si c’est logistiquement possible », révèle la source.

La source ajoute: “Ils ont contacté des gens à Los Angeles et souhaitent réunir une équipe de personnes résidant là-bas”.

La duchesse de Sussex a une liste croissante de «non négociables» pour son sanctuaire parfait à Los Angeles. «Meghan aimerait pouvoir tenir des réunions à la maison et aussi recevoir des amis et se divertir. Ce sont deux choses qui sont importantes pour elle », explique la source.

L’ancienne actrice, dont la mère Doria Ragland vit à Los Angeles, “espère trouver quelque chose qui correspond à ses besoins”, partage la source.

ABC News a souligné la décision controversée de Meghan et Harry de s’éloigner de leurs fonctions royales dans un spécial télévisé diffusé cette semaine. Plusieurs des amis les plus proches de Harry sont apparus dans le documentaire, intitulé “Royal Divide: Harry, Meghan et la Couronne”.

La star du polo Nacho Figueras a déclaré qu’il avait parlé à Harry quelques jours avant de donner l’interview et avait partagé: «Il est père. C’est un gars qui essaie de protéger son chiot et sa lionne de tout ce qui est nécessaire. Il a beaucoup souffert de tout ce qui lui est arrivé. Il souffre beaucoup des gens qui le jugent. »

Meghan et Harry ont déjà déclaré qu’ils prévoyaient de partager leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, il est donc logique qu’ils se dirigent enfin vers la City of Angels.

