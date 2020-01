Ghan Meghan Markle finira comme un “mini Kim Kardashian”: Pierce Morgan

Meghan Markle

L’animateur de télévision britannique considère Meghan comme «l’un des grimpeurs sociaux les plus impitoyables».

L’animateur de télévision britannique Piers Morgan ne contenait rien en parlant du prince Harry et de Meghan Markle, dans l’émission spéciale “Harry & Meghan: The Royals in Crisis”, une émission spéciale d’une heure, diffusée sur Fox mercredi soir et a été présenté par Harvey Levin de TMZ.

Morgan a appelé Markle «l’un des grimpeurs sociaux les plus impitoyables» qu’il ait jamais connu de sa vie et a déclaré: «Au moment où Meghan Markle ne vous perçoit plus comme utile, peu importe que vous soyez un membre de la famille ou un ami , vous êtes coupé. Il l’a fait avec presque tous ses vieux amis. Maintenant, elle a acquis de nouveaux amis: Oprah, George Clooney, David Beckham, Elton John, et elle l’a fait à son ex-mari, elle l’a fait avec son père et la plupart des membres de sa famille, 99% d’entre eux. “

Le 8 janvier, le prince Harry et Meghan ont annoncé leur décision de «prendre du recul en tant que membres« supérieurs »de la famille royale» sur Instagram, un événement qui a depuis été appelé «Megxit».

“Je pense que c’est très nocif, je pense que ça finira en larmes, et je crains que ça finisse dans les larmes de Harry.”

Morgan a également averti: «Si Meghan Markle pense qu’elle en sortira comme une sorte de figure de la princesse Diana, elle doit réfléchir à nouveau. Ça va finir comme une vraie mini Kim Kardashian, avec toute l’ignominie qui accompagne ce titre. »

Certains croient que le “Megxit” pourrait finir par ouvrir les portes à d’autres membres de la famille royale pour suivre leurs traces.

Cependant, Morgan pense que si les “membres de la royauté” commencent à devenir des célébrités mondiales, cela pourrait être très dommageable pour la monarchie.

“Si vous leur permettez de le faire et que vous facturez sans pitié leur véritable renommée, c’est le début de la fin de la monarchie, et c’est pourquoi je suis surpris que la reine leur ait permis de le faire”, a ajouté Morgan.

