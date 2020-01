Ghan Meghan Markle revient au Canada et laisse Harry en Angleterre

Meghan Markle

La duchesse revint après une rapide visite au Royaume-Uni, et Harry arrangeait les choses avec sa famille.

La duchesse de Sussex est revenue au Canada. L’ancienne actrice de 38 ans et son mari, le prince Harry, sont retournés au Royaume-Uni plus tôt cette semaine après une pause de six semaines à Vancouver, mais après leur surprenante annonce mercredi 1 janvier que le couple prévoyant de se retirer de la vie réelle, la duchesse Meghan est rapidement revenue au Canada, laissant le prince Harry réparer les choses en Angleterre.

Meghan est montée à bord d’un avion jeudi pour rentrer au Canada, où elle et Harry avaient laissé le petit Archie aux soins d’une baby-sitter, et des sources ont déclaré à MailOnline qu’il “n’avait pas prévu” de rester au Royaume-Uni depuis longtemps.

Et il a également été signalé que Harry prévoyait de revenir au Canada dès que possible, bien que cela devrait être après avoir rempli un engagement officiel prévu le 16 janvier.

La nouvelle du départ de Meghan est arrivée au milieu du palais de Buckingham, publiant une nouvelle déclaration dans laquelle il a été annoncé que la reine Elizabeth, son fils et héritier, le prince Charles, et son petit-fils, le prince William, le Le père et le frère de Harry, respectivement, travaillent «ensemble» avec le couple pour trouver des «solutions viables» à leur décision d’abandonner la vie quotidienne et de devenir «financièrement indépendants».

La nouvelle déclaration se lit comme suit: “La Reine, le Prince de Galles et le duc de Cambridge ont demandé à leurs équipes de travailler ensemble pour trouver des solutions viables.”

Plus tôt, une brève déclaration publiée au nom de la famille royale a appelé “l’approche différente” de Harry et Meghan, ce qui a alimenté les affirmations selon lesquelles la royauté royale était “surprise” par l’annonce du couple.

Le communiqué a déclaré: «Les discussions avec le duc et la duchesse de Sussex sont à un stade précoce. Nous comprenons votre désir d’adopter une approche différente, mais ce sont des problèmes complexes qui prendront du temps à résoudre. »

En faisant leur annonce, Harry et Meghan ont confirmé qu’ils prévoyaient de partager leur temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord.