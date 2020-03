Ghan Meghan Markle veut revenir grande en tant qu’actrice dans un film de super-héros

Meghan Markle

La duchesse a demandé à ses agents de rechercher activement un rôle approprié tout en essayant de relancer sa carrière d’actrice.

Meghan Markle a raconté comment elle voulait jouer un super-héros dans un film très réussi.

La duchesse de Sussex, qui négocie la signature d’un accord de doublage de bienfaisance avec Disney, a demandé à ses agents de rechercher activement un rôle approprié tout en essayant de relancer sa carrière d’actrice.

On pense que Meghan pense qu’un “grand film de super-héros” est le meilleur moyen de ressusciter sa carrière d’actrice.

Disney possède Marvel et a les droits sur tous ses personnages de bandes dessinées, ce qui pourrait permettre à Meghan de jouer dans un film de superstar pour le studio.

On dit que l’agent de Meghan, Nick Collins, de la formidable agence Hollywood Gersh, cherche un rôle de super-héros pour la duchesse.

Une source a déclaré au journal britannique The Sun: «Nick Collins a déclaré qu’il souhaitait que le retour de la duchesse au cinéma fasse partie d’un casting conjoint dans quelque chose comme un film de super-héros.

«Elle recherche activement un film pour elle. Il dit qu’il est disponible et ouvert aux meilleures offres. »

«Meghan prévoit une série de réunions à Hollywood. Il négocie déjà la voix off de Disney et maintenant il sait qu’il cherche un film de super-héros, comme la voix off ou même à l’écran. “

«Elle sait qu’elle ne peut pas jouer dans un film en tant qu’actrice. Les gens ne peuvent pas oublier que c’est Meghan Markle. »

“Mais elle est déterminée à agir à nouveau et estime qu’un grand film dans son ensemble est la voie à suivre … quelque chose qui paie beaucoup mais ne le met pas en avant et au centre.”

La source a ajouté que “la plupart des actrices de la liste A, y compris Scarlett Johansson, Jessica Alba ont joué dans des films de super-héros” et disent “c’est ce que Meghan veut”.

Collins était un représentant de Meghan lors de son stage dans le drame télévisé légal Suits.