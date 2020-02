Ghost in the Shell SAC_2045: ce sera la fin de l’anime

Ghost in the Shell: SAC_2045, une suite de Ghost in the Shell: STAND ALONE COMPLEX (2002) sortira en avril de cette année. Pour l’instant, nous savons qu’il sortira en avril sur Netflix, et nous avons également un bref synopsis qui révèle le retour de Motoko Kusanagi. Maintenant a révélé le thème qui accompagnera la fin de l’anime, qui sera joué par la chanteuse Mili.

Le thème final de Ghost in the Shell: SAC_2045 sera appelé sustain ++ et sera chanté par Mili. La fin montre Motoko avec des lignes de code de programmation en arrière-plan.

Ghost in the Shell: SAC_2045 ramènera également le casting japonais d’origine qui a participé aux précédents épisodes de Ghost in the Shell. Atsuko Tanaka jouera comme Motoko Kusanagi, Osamu Saka comme Daisuke Aramaki, Akio Ohtsuka comme Batou, Koichi Yamadera comme Togusa, Yutaka Nakano comme Ishikawa, Toru Ohkawa comme Saito, Takashi Onozuka comme Paz, Taro Yamaguchi comme Borma et Tachik Tamawa.

Voici le synopsis de l’anime:

“En 2045, le monde est entré dans une «guerre durable» de manière systématique. Embauchés comme une unité de mercenaires, les anciens membres de l’élite de la section 9 du Japon sont confrontés à l’apparition soudaine de “Post-Human”, un être doté d’une intelligence et de capacités physiques énormes. “

Ghost in the Shell: SAC_2045 sortira en avril sur Netflx.

