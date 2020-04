Ghost in the Shell: SAC_2045 et Ultraman reçoivent un crossover épique dans cette promo

Quelques semaines seulement après la première de Ghost in the Shell: SAC_2045 sur Netflix, l’anime a fait un croisement épique avec un autre classique, Ultraman. En plus d’être à la fois deux des classiques du cyberpunk et traitant de thèmes similaires, les deux séries ont été dirigées par Kenji Kamiyama et Shinji Aramaki.

Netflix a publié sur sa chaîne YouTube une vidéo promotionnelle qui nous offre un croisement entre Ultraman et Ghost in the Shell: SAC_2045, à l’occasion de la prochaine première de cet anime. Ici vous pouvez le voir:

Ils ont également révélé une belle affiche qui nous amène à Motoko Kusanagi et le protagoniste d’Ultraman.

Producteurs d’anime a révélé que deux nouveaux personnages apparaîtront dans cette suite: John Smith et Kurisu Otomo TeitoD’autre part, ils ont confirmé que plusieurs écrivains et illustrateurs de Ghost in the Shell: Stand Alone Complex participeront à ce nouvel épisode, tels que Kenji Kamiyama, Harumi Doki, Dai Sato et Daisuke Daito.

Ghots in the Shell: SAC_2045 sera présenté le 23 avril de cette année sur Netflix.

.