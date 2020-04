‘Ghost in the Shell: SAC_2045’ renouvelé pour la saison 2

La prochaine série animée controversée Ghost in the Shell a déjà été renouvelée pour une deuxième saison. Il poursuivra l’histoire de la saison 1, qui doit sortir fin avril 2020 et se compose à nouveau de 12 épisodes.

Comme vous l’avez peut-être entendu, Netflix redémarre la série classique appelée Ghost in the Shell, qui a initialement été acclamée par la critique dans les années 90. La franchise a vu un film en direct (qui était également controversé à l’époque) et maintenant une série SAC_2045 qui sort exclusivement sur Netflix.

Voici ce que vous pouvez attendre de la saison 1:

«Ghost in the Shell», un jalon dans la science-fiction proche-avenir, rassemble Kenji Kamiyama et Shinji Aramaki alors qu’ils présentent leur vision de l’année 2045 dans Ghost in the Shell: SAC_2045. Dirigée par le cyborg corporel Motoko Kusanagi, la section 9 de la sécurité publique se prépare une fois de plus à lutter contre la cybercriminalité. »

Comme nous l’avons mentionné, la série Netflix a fait l’objet de nombreuses controverses jusqu’à présent. C’est principalement dû à l’utilisation de graphiques 3D pour la série qui a été critiquée pour être kiddy et ne pas refléter la sensation plus granuleuse des originaux.

La première saison, composée de 12 épisodes, devrait sortir sur Netflix le 23 avril 2020.

Aujourd’hui, cependant, Production I.G. a maintenant officiellement confirmé qu’une deuxième saison est déjà en cours et devrait probablement sortir plus tard en 2020 sinon 2021.

Lorsque l’émission a été annoncée pour la première fois, une interview a révélé que la série aurait deux saisons, mais cela n’a pas été officiellement confirmé jusqu’à présent.

Au-delà du fait que la saison 2 devrait durer 12 épisodes et peut-être résumer l’histoire, nous avons également appris que Shinji Aramaki devrait diriger les autres épisodes. Il est surtout connu pour son travail sur la série, Appleseed.

En plus de l’annonce de 12 autres épisodes, la chaîne YouTube japonaise de Netflix a également publié un tout nouveau clip de la première saison à venir.

Merci à Anime News Network pour le heads-up.

Si vous souhaitez voir l’un des autres titres d’anime à venir sur Netflix en 2020, vous pouvez voir un aperçu mis à jour ici.