‘Ghost of Tsushima’ lance le 26 juin, les éditions Variant annoncées

Sucker Punch Productions » Fantôme de Tsushima a enfin une date de sortie. L’exclusivité PlayStation 4 arrivera le 26 juin. Parallèlement à l’annonce, nous recevons une nouvelle bande-annonce consacrée à l’histoire du jeu, ainsi que l’annonce de bonus de précommande et de trois éditions limitées.

Une précommande de toute édition (y compris l’édition de lancement chez certains détaillants) comprend les bonus suivants:

Avatar Jin PlayStation Network

Mini bande sonore numérique avec des chansons sélectionnées du jeu

Thème dynamique «Jin» PlayStation 4 basé sur l’art de la boîte

En ce qui concerne les éditions, vous avez d’abord l’édition numérique de luxe, qui comprend une copie numérique du jeu, un ensemble de skins «Hero of Tsushima» qui fournit un jeu supplémentaire de cheval, selle, masque, épée et armure pour Jin , deux éléments dans le jeu: le «charme de la faveur d’Hachiman» et un point technique, un thème dynamique PlayStation 4 «Samurai», un mini livre d’art numérique de Dark Horse, un commentaire du réalisateur dans lequel l’équipe créative s’assoit avec un célèbre L’historien japonais se penche sur le monde de Ghost of Tsushima, et comment il se compare aux événements réels qui l’ont inspiré.

De là, vous avez l’édition spéciale, qui comprend tout ce qui précède, mais a une copie physique du jeu dans un étui SteelBook, ainsi qu’un bon pour un masque et une peau d’épée «Hero of Tsushima» dans le jeu.

Le grand est l’édition collector, qui comprend tous les éléments de l’édition précédente, ainsi qu’une réplique “Masque Sakai” et un support, un tissu d’emballage “Furoshiki”, une bannière de guerre “Sashimono”, une carte en tissu de l’île de Tsushima, et un mini livre d’art de 48 pages par Dark Horse.