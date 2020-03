Giancarlo Esposito à propos de l’utilisation du sabre noir de la saison 2 de Mandalorian

Exclusif: Giancarlo Esposito sur le sabre Darksaber de la saison 2 de Mandalorian

Dans les derniers instants de la première saison de Le Mandalorien Dans la saison 1, les téléspectateurs ont eu droit à un choc: Moff Gideon de Giancarlo Esposito, émergeant d’un TIE Fighter détruit brandissant un sabre noir, une arme ancienne étroitement liée à la culture mandalorienne.

Lors de la première d’un autre titre Disney + très attendu, le film original Stargirl (en streaming vendredi), nous n’avons eu que quelques instants précieux avec Esposito et nous avons dû demander: est-il prêt à balancer ce darksaber?

“Je suis. Je suis vraiment. Je veux dire que j’en ai détruit un certain nombre et que les gars de l’hélice disent: «Wow, vous allez tout faire», nous a dit Esposito.

Il est ensuite allé plus en profondeur sur Le Mandalorien et ses ouvertures mythiques: «Cette saison va être vraiment super. C’est l’espace occidental ultime qui est tellement connecté à des choses que nous ne savons pas et ne voyons pas. À l’origine, George Lucas avait un mentor et un ami à Joseph Campbell. Joseph Campbell était tout au sujet de la puissance du mythe et du voyage du héros. N’est-ce pas chacun de nos voyages le voyage du héros? Nous avons nos propres obstacles à franchir et nos propres visions sur la tête que nous voulons atteindre. Je pensais l’autre jour à toutes les choses de ma vie que je n’avais pas faites. Et serai-je déçu à la fin si je ne les ai pas fait? Et quel est le revers de la médaille – j’ai fait tant de mes visions et de mes rêves de ce que je voulais faire et si j’en manque quelques-uns sur la liste de seaux, je ne serai pas contrarié par cela. Mais beaucoup de gens n’en ont pas coché un, deux ou trois. »

Esposito a ensuite résumé les choses joliment: “” Le Mandalorien “est une série tellement imprégnée de mythe et du voyage du héros pour surmonter n’importe quoi, pour être en service … J’adore ce spectacle. Je fais vraiment. Il est visionnaire à bien des égards et je suis heureux d’en faire partie. “

Il reviendra, avec le reste de Le Mandalorien équipe, lorsque la série reviendra à Disney + en octobre.