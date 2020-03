Giancarlo Esposito Broke 3 Darksabers Filming The Mandalorian Saison 2

Giancarlo Esposito a récemment discuté du travail sur la saison deux de The Mandalorian, révélant qu’il avait cassé trois darksabers pendant le tournage.

Après la révélation dramatique que Moff Gideon de Giancarlo Esposito a le darksaber légendaire, les fans se demandent qui il finira par se battre en duel dans The Mandalorian saison deux. Et avec les récentes nouvelles du casting que Rosario Dawson rejoint la série en tant que Ahsoka Tano – il semble probable que la paire finira par se battre à un moment donné dans The Mandalorian. Mais selon Giancarlo Esposito, apprendre à se battre avec le darksaber a été difficile.

Dans une interview avec IMDB, Giancarlo Esposito a expliqué que ses compétences de sabre noir s’amélioraient, mais qu’il s’était déjà frappé plusieurs fois pendant le tournage. La star mandalorienne a également mentionné qu’il était pressé d’être un expert en la matière parce que “je suis le mauvais cul”. Il a ensuite révélé qu’il avait cassé trois sabres obscurs jusqu’à présent, ce qui implique qu’il a des scènes de combat difficiles dans la saison deux de The Mandalorian. Jetez un œil à ce que Giancarlo Esposito avait à dire sur le sabre noir ci-dessous.

“Je suis décent. Je vais mieux. Mais vous devez en respecter le pouvoir, l’énergie. C’est long, mec. Je me suis déjà sauté trois fois. Pop dans la tête, je suis comme oh mon Dieu, qu’est-ce que je fais? Je commence à rire. Les gens me regardent, ils veulent que je sois l’expert dès le départ, parce que je suis le mauvais cul. Mais tu sais quoi? Il faut de la pratique. Nous en avons donc de longs, nous en avons de courts. Parce que parfois ils doivent le mettre. Et devinez quoi? Je peux dire ça? Je peux le dire, je peux le dire. Je le traverse dans ma tête, spoilers, bla bla bla. Je peux le dire. J’ai cassé trois de ces mauvais garçons. “

Voici le synopsis officiel de The Mandalorian:

Après les histoires de Jango et Boba Fett, un autre guerrier émerge dans l’univers Star Wars. Le Mandalorien se situe après la chute de l’Empire et avant l’émergence du Premier Ordre. Nous suivons les péripéties d’un seul tireur dans les confins de la galaxie loin de l’autorité de la Nouvelle République.

Le Mandalorien met en vedette Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog et Nick Nolte. La série Star Wars a été écrite par Jon Favreau, qui sert également de producteur exécutif aux côtés de Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson. Karen Gilchrist est également à bord en tant que co-productrice exécutive.

Dave Filoni a réalisé le premier épisode de The Mandalorian et d’autres épisodes de la série Star Wars ont été dirigés par Thor: le réalisateur de Ragnarok Taika Waititi, la star de Jurassic World Bryce Dallas Howard, le réalisateur de Dope Rick Famuyiwa et la réalisatrice de Jessica Jones Deborah Chow.

La première saison de Mandalorian est désormais disponible exclusivement sur Disney Plus.

