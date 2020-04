Giancarlo Esposito ne pouvait pas arrêter de briser ses accessoires Darksaber pour le tournage de la saison 2

L’un des moments les plus cool de The Mandalorian est survenu lorsque Moff Gideon de Giancarlo Esposito s’est frayé un chemin dans l’épave de son navire avec un sabre noir. Même les fans plus occasionnels qui ne savaient pas que cette arme s’appelait un sabre noir étaient impressionnés.

Manier une telle arme porte une grande responsabilité, mais dans le monde réel, où le sabre noir est un accessoire, Esposito ne pouvait littéralement pas faire son travail car ses sabres se brisaient. Il avait encore plus de chance de s’accrocher aux sabres laser qu’Anakin ou Luke Skywalker.

Qui est Giancarlo Esposito?

Giancarlo Esposito | Rich Polk / . pour IMDb

Si le nom ou le visage d’Esposito vous semble familier, c’est parce qu’il a été dans de nombreux films ou émissions de télévision remarquables sans jamais être un nom familier.

Il fait ses débuts à Broadway à l’âge de 8 ans en 1968, face à Shirley Jones dans la comédie musicale Maggie Flynn. Sa carrière a décollé dans les années 80 dans des films familiers comme Taps et Trading Places.

Cependant, Esposito a eu l’impact le plus notable en tant qu’un des habitués de Spike Lee. On peut dire que son rôle le plus mémorable pour Lee a été le personnage de Buggin Out dans Do the Right Thing, ses actions militantes en appelant au boycott contre une pizzeria locale ont des répercussions plus importantes que ce qu’il avait même prévu.

Plus récemment, il est probablement mieux connu pour avoir joué Gustavo Fring sur Breaking Bad and Better Call Saul, un rôle pour lequel Esposito a remporté un Critics Choice Award et une nomination aux Emmy Awards. Ses autres crédits variés incluent Fresh, The Usual Suspects et ABC’s Once Upon a Time. Le Mandalorien n’a fait qu’augmenter sa visibilité.

Qu’est-il arrivé aux darksabers de Giancarlo Esposito?

Le sabre laser que Moff Gideon utilise n’est pas seulement un vieux sabre laser. Un darksaber, selon le site officiel de Star Wars, est une épée laser avec une lame noire qui a fait son apparition initiale dans la série The Clone Wars. À juste titre, il a été créé par un Mandalorien, Tarre Vizsla, qui était également un Jedi.

Alors, comment le personnage d’Esposito l’a-t-il compris? . théorise: «La dernière fois qu’il a été vu, c’était dans Rebels lorsque Sabine Wren l’a remis à Bo Katan Kryze … l’arme à cette époque et l’a réclamé lui-même. “

Dans la guerre des étoiles originale de 1977, les accessoires du sabre laser étaient fabriqués en grande partie à partir des flashes, les poteaux qui supportaient les ampoules des appareils photo au début du 20e siècle. Que le sabre noir soit fabriqué à partir de quelque chose de similaire ou de tout à fait différent, Esposito s’effondre. Selon ., on a demandé à Esposito s’il était excité de manier ce type spécial de sabre. Il a répondu: «Je le suis vraiment. Je veux dire que j’en ai détruit un certain nombre et que les gars de l’hélice disent: «Wow, vous faites tapis.» »«

La saison 2 de «The Mandalorian» sortira-t-elle tôt?

La première saison de The Mandalorian a été un grand succès pour Lucasfilm et Disney +. Les fans attendent avec impatience la saison 2, qui devrait se terminer vers novembre, comme l’a fait la première saison lorsque Disney + a fait ses débuts.

Esposito dit de la deuxième saison: «Cette saison va être vraiment géniale. C’est le western ultime de l’espace qui est tellement connecté à des choses que nous ne savons pas et ne voyons pas… ‘The Mandalorian’ est une série tellement imprégnée de mythe et du voyage du héros pour surmonter n’importe quoi, pour être en service… J’adore ça montrer. Je fais vraiment. Il est visionnaire à bien des égards et je suis heureux d’en faire partie. “

Les fans seront très heureux de le voir, mais avec la production arrêtée sur la plupart, sinon la totalité, des émissions Marvel qui étaient censées se dérouler cette année et l’année suivante, il est possible que ces émissions ne soient pas prêtes à temps. La photographie est terminée dans la saison 2 de The Mandalorian, et Disney + a besoin de plus de contenu pour attirer plus d’abonnés et conserver ceux qu’ils ont. La saison 2 de Mandalorian pourrait bien remplir cette facture si les spectacles de Marvel ne sont pas prêts comme prévu.