Giancarlo Esposito taquine Darksaber dans The Mandalorian Season 2 – / Film

Les téléspectateurs de Le Mandalorien ont été choqués lors des derniers clichés de la première saison de la série Disney +. Giancarlo EspositoLe Moff Gideon a émergé d’un chasseur TIE détruit brandissant une arme ancienne qui a des liens profonds avec la culture mandalorienne et d’énormes ramifications pour la galaxie Star Wars dans son ensemble. Nous sommes encore à plusieurs mois de la première de la saison 2 de The Mandalorian, mais Esposito taquine ce que c’est que de manier cette arme mythique et ce que cela pourrait signifier pour la deuxième saison très attendue du célèbre spectacle Star Wars.

Après être resté dans l’ombre pendant une grande partie de la saison 1 de The Mandalorian, Gideon Moff d’Esposito a émergé comme un grand joueur dans l’épisode final, montrant sa main – littéralement, dans le coup final. Moff s’est révélé être le propriétaire du mythique Darksaber, un sabre laser noir imprégné de l’histoire mandalorienne.

Dans une interview avec ComingSoon.net, Esposito a répondu s’il était prêt à balancer le Darksaber.

“Je suis. Je suis vraiment. Je veux dire que j’en ai détruit un certain nombre et que les gars de l’hélice disent: «Wow, vous faites tapis», a déclaré Esposito.

La nature ancienne du Darksaber prête aux ouvertures mythiques de la série, qu’Esposito a taquiné sera encore plus grande dans The Mandalorian season 2:

«Cette saison va être vraiment géniale. C’est l’espace occidental ultime qui est tellement connecté à des choses que nous ne savons pas et ne voyons pas. À l’origine, George Lucas avait un mentor et un ami à Joseph Campbell. Joseph Campbell était tout au sujet de la puissance du mythe et du voyage du héros. N’est-ce pas chacun de nos voyages le voyage du héros? Nous avons nos propres obstacles à franchir et nos propres visions sur la tête que nous voulons atteindre. Je pensais l’autre jour à toutes les choses de ma vie que je n’avais pas faites. Et serai-je déçu à la fin si je ne les ai pas fait? Et quel est le revers de la médaille – j’ai fait tant de mes visions et de mes rêves de ce que je voulais faire et si j’en manque quelques-uns sur la liste de seaux, je ne serai pas contrarié par cela. Mais beaucoup de gens n’en ont pas coché un, deux ou trois. »

Le Mandalorian revient pour sa deuxième saison sur Disney + en octobre 2020.

Articles sympas du Web: