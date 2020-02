Gianmarco demande à Adara de partir et cela et Estela restent pour la nuit à Guadalix

Certains anciens concurrents et Sofía Suescun se sont rendus dans la maison «Le temps de la remise» pour montrer leur soutien à ceux qui sont encore à l’intérieur lors du cinquième gala. Adara est arrivé pour en révolutionner deux: Joao et Gianmarco. Si avec le premier il n’a pas réussi, avec le second tout s’est bien passé jusqu’à son retour à la maison. Et l’italienne n’a pas compris tout ce qu’elle voulait dire.

Gianmarco et Adara dans «Le temps de la remise»

“Tu m’as tellement manqué” a été la première chose que Gianmarco a dit à son Adari dès qu’il l’a vue. Après avoir enduit sa chemise de maquillage, il lui a dit qu’il s’était séparé d’Hugo et a commencé à parler de Joao. “Pour ta part, je suis calme, je sais que c’est juste de l’amitié“, a-t-il avoué pour préciser plus tard qu’il existe certains comportements de Joao qui n’ont rien aimé.

Gianmarco a avoué qu’il avait déjà parlé à Kiko à l’intérieur de la maison et qu’il ne savait pas s’ils devenaient fous. Adara lui a dit quelle était la bombe avec laquelle Joao joue tant: “Je m’étais donné du temps avec Hugo avant de venir à la maison“. Gianmarco lui a demandé pourquoi il ne lui avait jamais dit qu’il n’avait pas encore rompu avec son partenaire s’il lui avait dit à la maison que tout était déjà fini. Elle a douté que ce soit vrai et s’est réfugiée dans ce que c’était” une situation délicate. “Il a également précisé qu’il n’entrerait pas dans la nouvelle édition de” Survivors “.

Une nuit de plus dans la maison

Avant de retourner dans la chambre, Gianmarco a profité du fait qu’elle était déjà célibataire et lui a demandé de sortir, ce à quoi Adara, avec ses nerfs habituels, a répondu par l’affirmative. Lorsque le voyant et l’Italien se sont réunis et ont commenté la situation, Gianmarco a avoué n’avoir rien compris et a reproché à Joao de ne pas lui avoir dit la vérité. À sa grande surprise, Adara reste dans la maison ce soir et Estela plus ou moins la même chose, pour voir ce qui va arriver à Kiko.

