Gianmarco Onestini devient vainqueur

La deuxième opportunité pour les concurrents de «GH VIP 7» est terminée. «Le temps de la remise» est dans Telecinco depuis un peu plus d’un mois et les participants ont pu résoudre toutes leurs querelles. Il est vrai que beaucoup ont mis fin à leurs différends, mais d’autres n’ont pas eu le temps de le faire ou n’ont tout simplement pas pu le faire.

Gianmarco célèbre son prix avec Adara dans «Le temps de la remise»

Dans la nuit du 16 février la grande finale du concours a été vécue dans la première chaîne Mediaset. La semaine dernière, il a été décidé qui méritait de rester dans le programme et devenir finalistes, et ce sont Anabel Pantoja, Pol, Gianmarco et Kiko qui ont réussi à se débarrasser des nominations et à affronter un duel final. Enfin, Gianmarco est devenu lauréat et a reçu les 30 000 euros du prix d’Adara.

Quelque temps auparavant, Pol a été le premier à partir en tant que quatrième réalité classée. Au moment où Jorge Javier Vázquez a crié son nom, les trois finalistes se sont relevés pour affronter à nouveau l’ouverture des lignes. Peu de temps après, le présentateur a annoncé le troisième finaliste de la première édition de ce format avec les trois robes de bal dans le jardin: Anabel.

Kiko, deuxième finaliste

La nuit à ce moment-là a été partagée entre deux qui n’ont pas connu leur meilleure semaine: Kiko et Gianmarco sont restés seuls dans la maison les dernières minutes avant que le plateau n’ouvre ses portes pour recevoir les deux sans savoir quelle position occuperait chacun un. Le programme a fermé les lignes et le conducteur a annoncé que Kiko était restée aux portes du prix final et, bien que cela était déjà prévu, il a dû se contenter de la deuxième position.

