Gianmarco Onestini nie dans ‘Save me’ avoir été attirée par Elena, la mère d’Adara

La relation entre Gianmarco Onestini et Adara Molinero se passe bien. Le couple profite de l’absence d’Hugo Sierra et d’Elena Rodríguez, la mère d’Adara, tout en participant à «Survivors 2020», pour faire vivre ensemble en dehors des caméras. Les gagnants des deux dernières réalités diffusées sur Telecinco ont voulu montrer aux téléspectateurs à quel point leur relation est forte et c’est pourquoi ils ont décidé de se soumettre à la machine Conchita le 29 février dernier dans ‘Saturday deluxe’.

Elena Rodríguez et Gianmarco Onestini dans ‘GH VIP 7’

Le vainqueur de «GH VIP 7» a eu plus de chance que l’Italien ce soir-là, où le polygraphe l’a condamné dans les questions liées à la mère de sa petite amie, montrant que Onestini aurait pu ressentir de l’attirance pour Elena à un moment donné. Ce problème est apparu dans un argument que le couple a eu dans “ Le temps de la réduction ”, où Molinero a accusé Bologne d’avoir tenté d’embrasser sa mère lors d’un dîner, quelque chose qu’Elena avait elle-même racontée à sa fille.

Après ce qui s’est passé, Gianmarco Onestini a visité le programme «Save Me» le 3 mars pour dissiper ce malentendu, mais certains Tertulliens ne croient pas vraiment l’Italien: «Nous disons des choses complètement fausses. Je viens de dire qu’elle est une jolie femme, mais de là à dire que j’ai eu de l’attirance … C’est un mensonge“, a expliqué le gagnant de” The discount time “.

“Je n’ai rien dit”

Quand Adara Molinero a révélé cette confession de sa mère, Rafa Mora et Antonio David Flores ont rejoint cette version et ils ont dit que l’Italien leur avait dit qu’il était attiré par la mère de Molinero. Lors de la visite d’Onestini à “Save me” lundi dernier, Gustavo González a voulu rappeler ce détail à son partenaire Antonio David, ce qui a provoqué un conflit entre les collaborateurs: “Tu ments. Je n’ai rien dit. Dans ‘Le temps de la remise’, Anabel me dit quelque chose dans mon oreille et je réponds. Je ne compte jamais rien “, a-t-il catégoriquement nié.

.