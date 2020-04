Giannina et Damian sont des amis de quarantaine[Ies]”

Giannina Gibelli et Damian Powers sont tombées amoureuses lors de la première saison de Love Is Blind de Netflix. Ils se sont fiancés mais n’ont finalement pas réussi à se marier. À l’autel, Giannina a dit: “Je le fais”, mais Damian a dit: “Je ne le fais pas.”

Giannina Gibelli et Damian Powers | Phillip Faraone / WireImage

Les fans se souviendront de Giannina fuyant la scène et tombant dans la boue, et de la conversation animée entre le couple qui a eu lieu après. Bien que l’épisode se soit terminé avec la rupture des deux, ils se sont retrouvés le soir de leur mariage.

Comment Giannina et Damian se sont remis ensemble

“Après que tout soit tombé, je l’ai contacté parce que je voulais juste voir où nous en étions”, a déclaré Giannina à E! Online.

“Peut-on être amis? Qu’est-il arrivé? Comme si nous avions une conversation où nous ne sommes pas en colère et nous parlons simplement comme des gens normaux », a-t-elle poursuivi. “Et puis nous avons juste parlé, et nous avons compris d’où venait l’autre personne, parce qu’il y a eu tellement de beaux moments, et c’est la raison pour laquelle nous sommes toujours ensemble maintenant. Nous venons de rentrer dans notre appartement. Il nous a ramenés à l’intérieur, et nous aimons nous tenir et guérir, et nous ne sommes plus séparés depuis. “

Lors de la réunion Love Is Blind, le couple a annoncé qu’ils étaient heureux ensemble.

«Nous sommes tellement ensemble. Comme, chaque jour, se réveiller les uns à côté des autres et aller au gymnase ensemble. Je ne veux pas perdre cela, et je ne l’ai pas fait », a déclaré Giannina.

Giannina et Damian s’auto-isolent ensemble

Le couple est ensemble depuis plus d’un an à ce stade, donc quand les Américains ont été invités à commencer à s’isoler, il n’est pas trop surprenant que Giannina et Damian aient décidé de se coucher ensemble.

Le 27 mars, Giannina a publié une série de photos d’elle et de Damian sur son Instagram.

“Jour 15: quand l’un est devenu fou et que l’autre ne l’a pas. qui est ton copain de quarantaine? ” elle a légendé la photo.

“Haha, j’ai l’air si sérieux et fou ici, mais je suis heureux tous ceux que je promets”, a répondu Damian.

Giannina a récemment fêté un anniversaire et Damian l’a fait se sentir spéciale et célébrée, même en s’isolant.

“Quiconque me connaît sait que je suis comme ce grand monstre d’anniversaire 🎉 J’adore tout et vous faire sentir super spécial et vous avez le droit de le dépenser comme vous le souhaitez – c’est génial de voir que cette année n’a pas eu lieu” t changer cela, oui je n’étais pas excité à ce sujet pendant un certain temps, mais la douceur que mes amis et ma famille ont versé en moi m’a rendu si heureux (et Dame a réussi à me surprendre comme 4 fois en quarantaine en quelque sorte), nous avons célébré la vie et je pense que nous en avions tous besoin ☺️ merci pour tous ces beaux voeux d’anniversaire, je vais aller soigner ma gueule de bois maintenant », a-t-elle écrit sur Instagram.

Et, comme beaucoup d’autres couples de réalité, Giannina et Damian ont créé des TikToks pour aider à passer les heures tout en restant à l’intérieur.

Joyeux anniversaire, Giannina. Nous sommes ravis que Damian en ait fait une journée spéciale.

