Giannina était à l’origine enfermée sur Barnett et Amber aimait Damian

Lorsque Giannina Gibelli a accepté de participer à Love Is Blind après que quelqu’un du casting lui ait contacté sur Instagram, elle a décidé qu’elle voulait être la «pacificatrice» du groupe.

Pendant la partie pod de l’expérience, elle avait deux colocataires différents: Lexie Skipper (dont l’histoire d’amour n’a pas été montrée), et Lauren Speed ​​(qui a fini avec Cameron Hamilton).

Matt Barnett, Amber Pike, Cameron Hamilton, Lauren Speed, Giannina Gibelli, Damian Powers et Kelly Chase | Marcus Ingram / . pour Netflix

“Je les ai aimés”, a déclaré Giannina lors d’un récent épisode du podcast “Love In Sight”.

«Avec Lexie, nous sommes un peu comme liés tout de suite. J’adore son sens de la mode, c’est comme ça que nous nous sommes liés. Et puis Lauren et moi, elle est juste comme cette âme bizarre et drôle. J’étais un peu comme capable de trouver des morceaux de moi-même dans chaque fille, chaque personne. Moi et elle étaient juste super drôles. Essayer d’aimer le système et de lancer de la musique, mais nous ne le pouvions vraiment pas », a déclaré Giannina à propos de ses colocataires.

Giannina a tenté d’être le «pacificateur» lors du tournage de «Love Is Blind»

La star de télé-réalité dit qu’elle savait qu’il y avait une chance que certaines femmes ne s’entendent pas. Tout le monde cherche le même groupe d’hommes, après tout. Elle voulait donc essayer de garder la paix.

«J’y suis allé avec la mentalité d’être le pacificateur. Donc, même si certaines personnalités féminines ne sont pas surprenantes, la personnalité d’Amber était très forte », a-t-elle déclaré.

L’animateur de podcast a dit qu’il semblait qu’Amber «parle beaucoup d’Amber». Mais G n’a pas pris l’appât.

«Eh bien, j’aime vraiment voir la raison pour laquelle les gens parlent des choses. Personne ne vous dit quelque chose à moins qu’il ne veuille que vous le sachiez. Et c’est dans cet état d’esprit que je me suis lancé. C’était comme: «OK, cette personne me parle de ça. Pourquoi? “Et il y a peut-être une raison à cela. Je pourrais peut-être les aider ou tout simplement les laisser suivre ce processus », a répondu Giannina.

Elle a poursuivi: «Encore une fois, je suis allée là-bas en étant le pacificateur. J’entendais des choses comme: «Je ne l’aime pas vraiment.» Et je dirais simplement: «Je l’aime. Je pense qu’elle est géniale. Je pense qu’elle est hilarante. »Et ce genre de ton, je pense. Parce que personne ne voudrait vraiment, “Oh, je ne l’aime pas vraiment.” Je serais comme, “Je pense qu’elle est géniale.” Oui, elle est plutôt drôle en fait. “”

Au début, Giannina aimait Barnett et Amber aimait Damian

L’hôte a demandé à la star de la réalité si quelqu’un d’autre aimait Damian.

“Ouais. C’est celui qui m’a dit. Je ne savais pas », a répondu G.

“Alors Amber, les deux premières dates étaient comme,” Damian est vraiment cool. “Et je disais,” Barnett est vraiment cool. ”

Giannina dit qu’elle était à l’origine vraiment liée à Matt Barnett.

“[Barnett] était mon premier rendez-vous. Il m’a juste fait rire et je me suis dit: «C’est quelqu’un avec qui je peux simplement me détendre dans un pod aléatoire sans rien autour de moi et c’est génial!» Alors, je suis sorti comme «Boom! Premier. J? ai compris. C’est ça. C’est Barnett », a-t-elle déclaré.

Finalement, cependant, elle a appris qu’elle “avait tellement tort”.

