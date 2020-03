Giannina était inquiète de ne pas s’entendre avec les autres femmes parce qu’elle est une «fille de gars»

Giannina Gibelli a rencontré Damian Powers lors de la première saison de Love Is Blind de Netflix. Ils se sont fiancés sans jamais se voir et ont eu l’une des relations les plus difficiles menant à leur jour de mariage dramatique. Aujourd’hui, cependant, ils sont heureux ensemble et prennent leur temps en couple.

Comment Giannina a fini sur “Love Is Blind”

Quand Giannina a été approchée pour auditionner pour Love Is Blind, elle venait d’abandonner tous les hommes d’Atlanta.

«J’étais en fait dans un bar avec deux de mes copines et je leur disais qu’il n’y avait tout simplement pas d’hommes pour moi dans cette ville. Et à ce moment-là, mon téléphone a cligné des yeux et c’était ce DM disant: “Salut, je jette pour cette expérience.” Je n’ai jamais reçu d’appel de casting. J’ai toujours eu de petites collaborations. J’ai décroché le téléphone, je lui ai téléphoné, elle m’a dit: ‘Alors tu peux tomber amoureux de quelqu’un sans le voir et si tu t’engages et il y a un mariage’ », a déclaré la star de télé-réalité sur le site« Love In Sight ». ” Podcast.

Giannina a déclaré au casting que son timing “n’aurait pas pu être plus parfait car je venais de perdre tout espoir”.

Elle a pensé: “Cela semble un peu bizarre, mais je suis un peu bizarre. Alors peut-être que cela peut arriver. “

La star de télé-réalité a dit qu’elle était toujours sortie avec sa personnalité. Elle avait donc l’impression qu’elle pourrait être un bon choix pour le spectacle.

«J’avais déjà commencé à craquer pour les gars, à peu près tout mon alignement, juste en fonction de leur personnalité. Si vous regardez leurs visages, je n’ai aucun type. Donc je me disais: “OK, ça pourrait vraiment marcher pour moi.” Je suis une personne très cosmique. Je hurlais dans l’univers: «Je veux trouver l’amour de ma vie!» Et puis cela est venu et je me suis dit: «OK, bien sûr. Je suis pour ça. “Je ne pensais pas que j’allais jamais être choisi. J’étais juste plus curieux au sujet du processus. Et voilà… »dit-elle.

Giannina inquiète de s’entendre avec les autres femmes

Mais quand elle a été castée, Giannina a dit qu’elle était inquiète de s’entendre avec les autres femmes.

“Je suis plus comme la fille d’un mec. Donc je ne savais pas que j’allais m’entendre avec toutes ces femmes vraiment belles. Nous sortons tous avec les mêmes gars », a-t-elle expliqué.

Mais, assez tôt, la star de télé-réalité a déclaré qu’une «fraternité» s’était formée entre elle et les autres candidats.

“Cela a fini par être une grande fraternité, et toutes les filles là-bas, nous nous sommes liées”, a-t-elle déclaré.

En fait, Giannina dit qu’elle est celle à qui les candidats sont allés demander conseil.

«J’étais une sorte de fille à qui tout le monde allait pour des conseils. J’ai toujours été cette personne. Alors j’ai juste calmé tout le monde ou leur ai dit: “Hé, ça va s’il est un peu confus en ce moment, mais montrez-lui ce que vous avez!” »

