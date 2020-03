Giannina Gibelli et Damian Powers ne se sont jamais demandé à quoi ils ressemblaient

Bien que le but de Love Is Blind soit de se fiancer avec quelqu’un sans jamais le voir, il n’était pas rare que les candidats se demandent à quoi ils ressemblent.

Damian Powers et Giannina Gibelli

Sur «People Now», les animateurs de Love Is Blind, Nick et Vanessa Lachey, ont déclaré que les candidats diraient qu’ils ressemblent à certaines célébrités pour donner à leurs dates une idée de leur apparence.

Quelles qualités physiques Giannina Gibelli aime chez un partenaire

Dans un récent épisode de «Love In Sight», Giannina Gibelli dit qu’elle aime généralement un homme avec une mâchoire forte et un «gros dos».

«Peut-être avoir comme une très belle mâchoire – j’adore la mâchoire, une mâchoire forte – un grand dos. Quelqu’un qui est fort et qui peut juste venir me chercher et me jeter à travers le genre de chose », a-t-elle déclaré.

«L’athlétisme serait formidable. Juste parce que je suis comme un aventurier. J’aime me faufiler dans les concerts, j’aime faire de la randonnée, j’aime juste faire toutes ces choses amusantes et aléatoires. Donc, s’il avait été une patate de canapé, cela aurait été comme: «Allez, mec», a-t-elle poursuivi.

Mais Giannina dit qu’en entrant dans la série, elle a essayé de ne pas avoir d’attentes sur ce à quoi ressemblerait son futur partenaire.

«Je pense que parce que je n’avais pas cette image mentale du genre:« C’est de cela que je vais tomber amoureux et si ce n’est pas eux, alors j’en ai fini avec ça », j’étais juste très ouvert avec ça et qu’il soit grand ou de ma taille ou qu’il ait des cheveux noirs ou des cheveux blonds, j’avais vraiment hâte de connaître cette personne et de me faire connaître », a-t-elle déclaré.

La star de télé-réalité a toujours fait attention à qui elle laisse entrer dans sa vie. Ses parents ont divorcé à l’âge de 12 ans, ce qui l’a amenée à se méfier de l’amour.

«Je voulais juste que quelqu’un me défie, vraiment. Parce que je sais à quel point je peux être difficile. Et je voulais quelqu’un qui soit capable de m’équilibrer et d’enlever tous les gardes que j’ai pu construire », a-t-elle expliqué. «Mes parents ont divorcé à partir de l’âge de 12 ans. J’étais donc très sceptique à propos de l’amour et je ne voulais pas laisser entrer n’importe qui. Donc, quiconque était capable de me toucher dans cette pièce d’âme, c’est ce que je cherchais. ”

Giannina Gibelli et Damian Powers avaient une vague idée de ce à quoi ressemblait l’autre

Cela étant dit, Giannina a demandé à certains des hommes à qui elle avait parlé dans les pods à quoi ils ressemblaient. Mais elle n’a jamais demandé à Damian.

«Je demanderais à certains des gars:« Alors, à quoi ressemblez-vous un peu? À quoi ressemble votre célébrité? Mais avec Damian et moi, nous ne nous sommes jamais demandé à quoi nous ressemblions », a-t-elle déclaré.

Cependant, ils ont entendu de petites choses ici et là de la part d’autres personnes.

«Nous avons entendu parler de la vigne. J’ai entendu dire que, vous savez, Damian était comme le gars le plus fort de la pièce et battait tout le monde dans un concours de pompes. Donc je me disais: «OK, alors il est grand. Cool. “Et il a entendu que ma célébrité sosie que j’ai toujours eue est Kate Upton. J’ai donc dit à certains des gars et je suppose qu’il a en quelque sorte entendu ça. Mais nous n’avons jamais dit: «Oh, j’ai des cheveux blonds. Ou je suis aussi grand. »Je pense que vous pouvez m’entendre dans les deux premiers épisodes dire:« Damian a plaisanté à propos de 5’4 ».» Et je lui ai dit: «Je m’en fiche parce que je suis obsédé par toi . ‘

