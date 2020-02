Giannis Antetokounmpo & Luka Doncic Soif Over J-Lo & Shakira

Ces deux gars n’étaient pas prêts.



Hier soir, les Chiefs de Kansas City ont battu les 49ers de San Francisco par un score de 31-20 pour remporter leur premier Super Bowl en 50 ans. Ce fut un match énorme qui a vu le quart-arrière des Chiefs, Patrick Mahomes, remonter la pente à la fin du match. À un moment donné, les chefs étaient en baisse de 10 points avec seulement huit minutes à jouer. Grâce à de gros arrêts sur les jeux de défense et d’embrayage de Mahomes, Tyreek Hill et Travis Kelce, les Chiefs ont pu obtenir la victoire.

À la mi-temps, nous avons été honorés par un spectacle de mi-temps de Jennifer Lopez et Shakira. Les deux ont fait de bonnes performances et beaucoup sur Twitter en ont pris note avec certains des tweets les plus assoiffés que nous ayons jamais vus. Les stars de la NBA ne faisaient pas exception à cette règle, car Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic nous ont fait savoir à quel point ils étaient amoureux.

Giannis a été assez discret sur ces questions dans le passé, donc c’était un peu choquant de le voir si ouvertement vigoureux sur la chronologie, mais nous nous éloignons. Nous espérons juste qu’il n’a pas eu trop de problèmes avec son autre. Quant à Luka, il est encore un jeune enfant, donc nous avons certainement la réaction.

Qu’avez-vous pensé de la performance à la mi-temps?

.