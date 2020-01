Gibbs a-t-il changé pour le pire dans ‘NCIS’: les fans pèsent?

Maintenant dans sa 17e saison, NCIS reste l’une des émissions les plus populaires sur la télévision en réseau et possède une démographie impressionnante d’audience et une base de fans inébranlable. Au fil des ans, les acteurs sont venus et ont disparu – Côte de Pablo, Michael Weatherly, Pauley Perrette – ouvrant la voie aux nouveaux arrivants qui cherchent à plâtrer leur visage lors d’une émission en prime time, ainsi qu’à des acteurs plus reconnaissables qui cherchent à se joindre à la fête.

Alors que le spectacle est devenu un peu une porte tournante en ce qui concerne le casting, un acteur a été avec le spectacle depuis le début, et il ne va probablement pas n’importe où de sitôt: Mark Harmon. Mark Harmon décrit l’agent Leroy Jethro Gibbs, et il est facilement l’une des principales raisons pour lesquelles les fans reviennent pour en savoir plus. Tout le monde aime Gibbs, non?

Gibbs peut être un favori des fans; cependant, son personnage s’est transformé au fil des ans, devenant un peu plus rigide avec le temps. Et la question est: le personnage est-il devenu moins sympathique, ou s’est-il transformé de manière appropriée compte tenu des circonstances qu’il a dû surmonter? Dans une discussion en ligne sur Gibbs, les fans ont discuté de la façon dont le leadership du NCIS a changé au cours des dernières années.

De nombreux fans pensent que Gibbs était un peu plus drôle dans «NCIS»

De nombreux fans du NCIS ont noté que Gibbs plaisantait plus avec les membres de l’équipe; il avait l’habitude de leur donner du fil à retordre juste pour le plaisir. Un fan a expliqué:

… Je vivais ces moments où il en déchirait un nouveau membre de l’équipe et se détournait avec ce petit demi-sourire sur son joli visage.

D’autres fans sont intervenus, notant que Gibbs a toujours compris l’importance de son travail, mais a permis à un enjouement de briller de temps en temps, ce qui a ajouté à l’illustration de son personnage. Il se sentait plus en trois dimensions. Un fan du NCIS, parlant de l’ancienne gifle, a déclaré:

… C’était aussi drôle quand ils s’y attendaient et ne l’obtenaient pas ou quand Tony pensait que McGee ou Ziva obtiendraient le headlap mais ensuite Tony l’obtiendrait.

La déclaration ci-dessus souligne également le fait que Gibbs était beaucoup plus drôle quand Tony était là, car leur dynamique était humoristique; les scénaristes ont choisi une combinaison de respect et de comédie pour décrire leur relation (depuis le début). Lorsque Tony est parti, Gibbs a perdu une grande partie de son flair comique. Malheureusement, Gibbs pourrait encore être un peu plus drôle si Tony était là.

De nombreux fans disent que la transformation de la personnalité de Gibbs a du sens dans la série

Alors que certains fans se sont lassés de la sobriété et de la sévérité inébranlables de Gibbs, d’autres estiment que ses expériences de vie ont catalysé une telle transformation. Un fan a noté:

Hé bien oui. Compte tenu de la durée de vie de la série, il est naturel que Gibbs (et d’autres personnages, notamment McGee) aient grandi, mûri et changé au cours de cette période.

Gibbs en particulier a traversé beaucoup de choses depuis le début du spectacle, y compris beaucoup de pertes, la détention en captivité, etc.

De nombreux fans comprennent pourquoi Gibbs a changé. Certains soutiennent qu’il devrait savourer ce qu’il a et permettre un peu plus d’humour dans sa vie, tandis que d’autres prétendent que le Gibbs actuel est une progression narrative tout à fait logique.