Gigi Hadid serait enceinte de Zayn Malik

En lisant ceci, vous penserez que vous êtes quelque part spécialisé dans la mode, ou que vous avez un véritable intérêt pour la vie privée des célébrités. Parce que? Aussi, nous devons signaler que certains rapports indiquent que la mannequin Gigi Hadid est enceinte de son premier enfant avec la chanteuse Zayn Malik, connu pour avoir fait partie du groupe One Direction.

Gigi Hadid et Zayn Malik ont ​​eu une liaison il y a quelques années, juste après la rupture de Gigi avec Joe Jonas, qui est maintenant mariée avec bonheur à Sophie Turner. Ils ont eu une rupture et se sont rétablis, et quelques mois plus tard, ils se sont de nouveau arrêtés.

Il semblait que c’était définitif, mais Ce mardi 28 avril, divers médias ont rapporté que le mannequin de 25 ans était enceinte de Zayn, qui a 27 ans. Selon Entertainment Tonight, certains proches du mannequin ont assuré qu’elle était enceinte d’environ 20 semaines.

En février dernier, dans une interview, Gigi a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de passer toute sa vie dans l’industrie de la mode en tant que mannequin et magazine et qu’elle voulait en fait élever une famille officiellement. Et il semble que la première étape ait déjà été franchie.

Comme nous l’avons mentionné, Hadid et Malik sont ensemble depuis un certain temps. En fait, depuis 2015 avec quelques pauses entre. La dernière fois qu’ils sont revenus, c’était en vacances, mais ils l’ont fait discrètement. En fait, Les premières images de leur rencontre, du moins sur leurs réseaux sociaux, ont eu lieu il y a quelques jours lorsque Gigi a annoncé ses 25 ans. avec sa sœur Bella et Zayn.

Gigi est l’un des modèles les plus recherchés de l’industrie. En fait, on pourrait dire que c’est l’un des cinq modèles les plus importants aujourd’hui avec sa sœur Bella et sa meilleure amie, Kendall Jenner.

Gigi a travaillé pour différentes marques de mode comme Tommy Hilfiger et Reebok, dont elle est l’image et l’ambassadrice. Il a également été un ange de Victoria’s Secret. Et elle est apparue dans certains clips de Zayn Malik, Cody Simpson (avec qui elle avait une relation), Calvin Harris, Miguel et l’un de ses meilleurs amis, Taylor Swift.

Sa sœur Bella est également un mannequin renommé. Il avait une longue relation avec The Weeknd, à quelques reprises. Le dernier album du chanteur, After Hours, serait inspiré de sa dernière rupture.

Voir sur YouTube