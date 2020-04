Gilbert est-il mort? Eternity et l’Auto Memory Doll ne répondent pas à la question des fans – HITC

Violet Evergarden a un nouveau film sur Netflix mais répond-il à la plus grande question des fans?

Netflix est peut-être mieux connu pour ses séries dramatiques américaines à gros budget telles que Stranger Things et The Witcher, mais ces dernières années, nous avons vu la branche de service de streaming se déployer pour inclure plus de contenu.

Cela comprend tout, des docuseries et de la télévision pour enfants aux séries internationales et aux dessins animés.

Pour les fans de ce dernier, l’anime 2020 a déjà été une année record et de plus en plus de films et de séries d’animation se dirigent constamment.

La dernière version se présente sous la forme de Violent Evergarden: Eternity et Auto Memory Doll et pour les fans de la principale série Violet Evergarden, une question leur vient à l’esprit lors de la sortie du nouveau film.

Gilbert Bougainvillea est-il vivant ou est-il toujours présumé mort?

Violet Evergarden sur Netflix

La série originale Violet Evergreen est arrivée sur Netflix en 2018 et a également été rejointe par un épisode spécial unique.

Maintenant, le 2 avril 2020, un long métrage complet est arrivé sous la forme d’Eternity et de l’Auto Memory Doll.

Il raconte l’histoire de Violet alors qu’elle devient la tutrice d’une jeune débutante, cherchant à réussir dans la haute société.

Qui est Gilbert Bougainvillea?

Gilbert Bougainvillea est un personnage de la principale série Violet Evergarden.

Il est un major dans l’armée de Leidenschaftlich et tout au long des premiers épisodes agit comme un protecteur de Violet. Le couple se rapproche au cours de la série et dans leur échange final, Gilbert professe son amour pour Violet.

On pense que son âge est d’environ 29 ans, ce qui a été un sujet de discussion énorme parmi les fans, car on estime que l’âge de Violet est d’environ 14 ans.

Cependant, Gilbert finit par disparaître au combat lors de la série principale et est présumé mort par sa famille.

Est-il vraiment mort?

C’est non confirmé.

Comme mentionné, dans la série, il disparaît et n’est jamais correctement revu. Certains fans estiment que la dernière photo du dernier épisode suggère qu’il est toujours en vie, mais cela ne confirme rien.

Ce qui est pire, c’est que le nouveau film, Eternity and the Auto Memory Doll, ne présente pas Gilbert du tout, laissant les fans un peu frustrés dans leur recherche de réponses.

Cependant, ce que les fans doivent rechercher, c’est Violet Evergarden: The Movie qui devait sortir au Japon le 24 avril, dont les bandes-annonces ont laissé entrevoir un possible retour pour le personnage bien-aimé.

En attendant, les fans peuvent regarder la série Violet Evergarden et Eternity et le film Auto Memory Doll maintenant sur Netflix.

