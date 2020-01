Gina Kirschenheiter est-elle sortie après seulement 2 saisons?

Gina Kirschenheiter perd-elle son orange après seulement deux saisons? De nombreuses sources affirment que de grands changements sont à venir pour le casting des Real Housewives of Orange County. Après une saison 14 remplie de drames, Bravo aurait envoyé des lettres de contrat pour la saison 15. Des sources disent que Vicki Gunvalson a été invitée à revenir en tant qu’ami, tandis que le reste de la distribution récupérera leurs oranges – à l’exception de Kirschenheiter. Est-ce que Kirschenheiter obtient la botte après seulement deux saisons?

Bravo renouvelle ses contrats

Gunvalson revenant en tant qu’ami dans la saison 15 est un vrai choc.

L’OG du CO a été rétrogradé la saison dernière et a juré de quitter s’il ne le fait pas.

revenir à plein temps.

Une source interne a déclaré à Radar

En ligne, Gunvalson a eu le temps de réfléchir à la

offre à temps partiel. On ne sait pas si Gunvalson acceptera de revenir en tant qu’ami,

mais ce pourrait être la dernière que nous ayons vue d’elle.

“Vicki n’a pas

décidé encore si elle accepterait à nouveau un rôle d’ami », a expliqué la source.

“Elle a le temps d’accepter ou de refuser l’offre de Bravo bigwigs.”

L’initié a ajouté que la plupart des acteurs à plein temps reviendront

pour la saison 15. Cela inclut les goûts de Tamra Judge, Emily Simpson, Shannon

Beador, Kelly Dodd et Braunwyn Windham-Burke.

Cela dit, la source affirme que Bravo a presque congédié le juge. Nous faisons

je ne sais pas pourquoi les producteurs hésitaient tant à propos de Judge, mais ils étaient

sur la clôture pour l’inviter à revenir.

Il convient de noter, Andy Cohen a nié les rumeurs et dit

qu’ils n’ont pas encore pris de décision de casting. Ce qui contredit plusieurs

des sources affirmant que les lettres avaient été envoyées la première semaine de janvier.

Et Gina Kirschenheiter?

Kirschenheiter

est un autre producteur de RHOC dont les producteurs ne sont pas sûrs. L’initié

affirme que les producteurs n’ont pas encore décidé du sort de Kirschenheiter, mais il est possible qu’elle obtienne

démarrage.

“Gina a pu obtenir quelque chose la dernière heure mais elle n’a pas reçu de

ramassage avec le reste des dames », a ajouté la source.

RHOC a été frappé par de nombreuses rumeurs de coulée par le passé

quelques semaines. Selon certains rapports, les producteurs allaient licencier

tout le monde et apportez une toute nouvelle liste de membres du casting.

Bravo serait inquiet de voir les téléspectateurs s’ennuyer de la

même drame et veulent que les nouveaux membres du casting pimentent les choses. Cela signifiait que personne

était en sécurité avant la saison 15, mais il semble que les producteurs s’en tiennent

avec le noyau coulé pendant au moins un an de plus.

Gina Kirschenheiter n’a pas commenté les rumeurs entourant son avenir dans l’émission. En attendant d’entendre quelque chose d’officiel, Kirschenheiter a suscité beaucoup de drames sur les réseaux sociaux.

Kirschenheiter

claque Gunvalson

S’adressant aux médias sociaux, Kirschenheiter a récemment partagé une photo de Gunvalson avec

glaçage sur son visage suite à un coup sur le thème de Marie Antoinette. Le RHOC

star a écrit que la photo est exactement à quoi ressemblerait Gunvalson dans le

événement, elle “a pris un train.”

Kirschenheiter’s

amis, Dodd et Windham-Burke, ont tous deux interagi avec le poste. Dodd a écrit

“Omg” dans les commentaires alors que Windham-Burke a aimé le post.

Les fans, bien sûr, n’ont pas réagi avec bonté à la fouille. De nombreux téléspectateurs de RHOCH ont estimé que la publication était un coup bas pour Gunvalson, qui n’a pas encore répondu au drame.

À la lumière du contrecoup, Kirschenheiter a assuré à ses partisans qu’elle plaisantait et

qu’elle aime sa co-star. Elle a ensuite posté un mème se moquant d’elle-même,

même si cela n’a pas empêché les réponses négatives des fans.

Gina Kirschenheiter

prêt à comparaître devant le tribunal

En attendant de voir si Kirschenheiter sera de retour pour une autre saison de RHOC, elle

devrait comparaître devant le tribunal pour la garde de ses trois enfants avec elle

ex-mari, Matt Kirschenheiter.

Kirschenheiter’s

ancien mari demande qu’un juge la force à répondre à des questions sur

des accusations de violence domestique qu’elle a portées contre lui. Il demande également la libération

de son salaire pour avoir comparu sur RHOC.

En 2018, Kirschenheiter

a demandé le divorce après avoir été marié pendant huit ans. Les deux ont fait le nœud

Mai 2010 et partager trois enfants. Ils auraient tenté de faire

mariage, mais finalement décidé de se séparer.

Au milieu de leur guerre de divorce passionnée, Gina Kirschenheiter l’a accusé de domestique

abuser de. Il a nié les allégations et doit être jugé. S’il est reconnu coupable, il

fera face à quatre ans derrière les barreaux.

La production de la nouvelle saison des Real Housewives of Orange County devrait commencer dans les prochaines semaines. Bravo n’a pas annoncé le retour de l’émission.